Solotech impulsa la pantalla LED temporal para exteriores más grande de Adele, según GUINNESS WORLD RECORDS®

Una asociación innovadora ofrece imágenes que baten récords para la innovadora residencia de Adele en Múnich

BIRMINGHAM, Reino Unido, 31 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- La esperadísima residencia de Adele en Múnich, Alemania, no solo ha superado los límites del entretenimiento en vivo, sino que también ha batido récords oficialmente. Solotech se enorgullece de haber sido el proveedor oficial de vídeo del logro GUINNESS WORLD RECORDS® de la pantalla LED continua para exteriores más grande (temporal), una hazaña revolucionaria en la producción de eventos en vivo.

Solotech's team powered Adele's Guinness World Record for the Largest Temporary Outdoor LED Screen at her groundbreaking Munich residency. Solotech Inc.

La pantalla es la más grande de su tipo jamás instalada para un evento temporal en vivo. Esta instalación monumental ofrece una experiencia visual incomparable para el público y el artista, mejorando el impacto general de la actuación.

"Es un inmenso honor entregar a la icónica Adele este título de GUINNESS WORLD RECORDS™. Si bien Adele no es la primera vez que ostenta varios récords por su música, este logro se destaca y celebra su notable visión para la residencia 'Adele en Múnich'. Refleja la extraordinaria experiencia que creó meticulosamente para sus aficionados.

"Me intrigaba ver cómo se utilizaría una pantalla tan amplia y sin fisuras durante el concierto. Los efectos visuales a medida, adaptados a cada canción, realmente elevaron la actuación y agregaron un factor "wow" innegable. Fue un complemento perfecto para el arte incomparable de Adele. Ella es OFICIALMENTE INCREÍBLE™". - Joanne Brent, jueza oficial, Guinness World Records.

Mickey Curbishley, presidente de la división de producciones en vivo de Solotech, EE.UU., Reino Unido, comentó sobre el éxito del equipo: "Estoy inmensamente orgulloso de nuestro equipo de video global de Solotech por este logro extraordinario. Cuando era niño, el libro GUINNESS WORLD RECORDS® fue una parte muy importante de mi infancia: recibía el libro todos los años y siempre era increíble ver lo que se podía lograr. Ver ahora que nuestro equipo es parte de este récord mundial es asombroso y algo que realmente hay que celebrar. Es un privilegio ver que se reconozcan los logros de todo nuestro equipo de operaciones globales."

La colaboración entre Adele, su equipo de producción y Solotech pone de relieve la importancia de los avances tecnológicos en la industria del entretenimiento. Mientras artistas como Adele siguen desafiando los límites creativos, empresas como Solotech y los demás proveedores premium que participan en este proyecto desempeñan un papel crucial para hacer realidad estas visiones.

"Esta residencia en Múnich no se parece a nada que se haya hecho antes. No había un modelo, ni comparación, solo posibilidades. Lo que hace que este espectáculo sea innovador no es solo la escala de la pantalla LED que bate récords, sino el pensamiento innovador que lo hizo posible. Esta producción redefine la forma en que se puede experimentar el entretenimiento en vivo. Trabajando junto al equipo visionario de Adele y todos los demás proveedores de primer nivel, pudimos superar los límites de lo que cualquiera creía posible. Es este espíritu de colaboración e innovación lo que hizo posible el GUINNESS WORLD RECORDS® a la pantalla LED para exteriores más grande. Quiero extender mis felicitaciones a todos los involucrados y a todo el equipo que hicieron realidad este logro". – Ian "Woody" Woodall, director de giras globales y proyectos especiales de Solotech.

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493553/Solotech_Inc__Solotech_Powers_Adele_s_GUINNESS_WORLD_RECORDS__La.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2493551/Solotech_Inc__Solotech_Powers_Adele_s_GUINNESS_WORLD_RECORDS__La.jpg