Sungrow presenta la última cartera de productos en Genera 2022

Soluciones residenciales para tejados solares emergentes

Ante el aumento de la energía solar en los tejados de España, Sungrow presentó durante la feria sus soluciones híbridas residenciales compuestas por un inversor híbrido residencial, monofásico o trifásico, y su propio sistema de almacenamiento en baterías. La serie monofásica de Sungrow (SHRS) tendrá una potencia de 3 kW y 6 kW, mientras que la serie trifásica (SHRT) tendrá una potencia de 5-10 kW. Ambas soluciones destacan por ser compactas y agilizar la instalación. El nivel integrado en el soporte de pared y los conectores externos plug & play reducen y facilitan el tiempo de instalación.

Además, el amplio rango de tensión y la baja tensión de arranque hacen que el inversor funcione más tiempo durante el día, junto con la alta eficiencia del producto, contribuyendo a un alto rendimiento de la instalación solar. Este equipo tiene una garantía de 10 años.

En cuanto a la batería, la nueva Sungrow SBR, con un diseño modular, se compone de entre tres y ocho módulos de batería y su rango de potencia va de 9,6 kWh a 25,6 kWh. Gracias a su diseño "plug & play", las prácticas asas de cada módulo y las características inalámbricas permiten que una sola persona complete la instalación.

Además de las soluciones híbridas, Sungrow expuso sus soluciones residenciales monofásicas y trifásicas (SGRS, SGRT) de 2-6 kW y 5-20 kW respectivamente. Estos inversores incorporan la tecnología PID Recovery para minimizar la polarización de los módulos, un sistema de protección AFCI y el dongle WiNet que combina Ethernet y WiFi en un solo puerto. Este dispositivo de comunicación proporciona información de la planta cada 10 segundos. La serie monofásica cuenta con una cómoda pantalla LED para controlar el rendimiento diario, la potencia de CA o el estado del inversor.

Soluciones comerciales avanzadas

Diseñado para aplicaciones comerciales, el Sungrow SG125CX es una nueva incorporación a la serie Sungrow Commercial Extreme. Gracias a sus 12 MPPT, permite una mayor flexibilidad y, por tanto, un mejor rendimiento. Con 15A por cadena en CC, este nuevo inversor es compatible con módulos fotovoltaicos de alta corriente.

El SG125CX destaca por su placa de sellado móvil patentada. Esta característica patentada facilita en gran medida la instalación del cableado de CA; de este modo, se reduce el tiempo de funcionamiento y se mejora significativamente la eficiencia de la instalación in situ. Además, el contador puede conectarse directamente al inversor para instalaciones con SG125CX.

El SG125CX también está equipado con funciones avanzadas de análisis de curvas AFCI 2.0 y IV. El sistema AFCI 2.0 analiza la señal y su energía para detectar arcos eléctricos con una precisión del 99,9%. La precisión del nuevo análisis de la curva IV alcanza el 95% y puede analizar hasta 17 tipos diferentes de problemas en las centrales eléctricas.

SG350HX para instalaciones a escala de servicios públicos

España, dominada por el mercado a escala de servicios públicos montado en tierra, es el mayor mercado fotovoltaico sin subvenciones de Europa. El último inversor en cadena SG350HX de 1500 V de Sungrow está optimizado para instalaciones a gran escala, lo que minimiza aún más el LCOE y agiliza la operación y el mantenimiento de las centrales eléctricas.

SG350HX ganó el premio the 2021 PV Magazine en la categoría de inversores, con una potencia máxima de 352 kW, redefiniendo los inversores de cadena de alta potencia. Es altamente compatible con módulos bifaciales de alta eficiencia de 182 mm y 210 mm. Además, admite un diseño de bloque único de hasta 8,96 MW para el mercado europeo y admite una elevada relación CC/CA de hasta 1,8, una solución ideal para obtener mayores rendimientos. Con unas características e innovaciones inigualables, garantiza un retorno de la inversión incomparable para los interesados, al tiempo que garantiza la compatibilidad y la seguridad.

El objetivo español de neutralidad climática para 2050 exige que las energías renovables proporcionen el 100% de la electricidad y el 97% del mix energético total. Las políticas energéticas del país se centran en el despliegue masivo de energías renovables, la eficiencia energética y la electrificación, entre otras cosas.

Desde que entró en el mercado fotovoltaico en España hace una década, Sungrow ha establecido un amplio equipo local que ofrece ventas, soporte técnico y servicio postventa. Entre los proyectos emblemáticos que la empresa ha suministrado se incluye un proyecto de 400 MW que abarca seis provincias del país. Sungrow está preparada para proporcionar más productos y servicios para ayudar a España a navegar por su camino hacia un sistema energético limpio y eficiente y un futuro de red cero.

Acerca de Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") es la marca de inversores más rentable del mundo, con más de 224 GW instalados en todo el mundo hasta diciembre de 2021. Fundada en 1997 por el profesor universitario Cao Renxian, Sungrow es líder en la investigación y el desarrollo de inversores solares con el mayor equipo de I+D del sector y una amplia cartera de productos que ofrece soluciones de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS) para aplicaciones a escala de servicios públicos, comerciales e industriales y residenciales, así como soluciones de plantas fotovoltaicas flotantes, soluciones de conducción de vehículos eléctricos no motorizados y soluciones de estaciones de carga de vehículos eléctricos, reconocidas internacionalmente. Con una sólida trayectoria de 25 años en el sector fotovoltaico, los productos de Sungrow alimentan instalaciones en más de 150 países. Conozca más sobre Sungrow visitando: www.sungrowpower.com .

