Televisor QLED METZ 32MQF7000Z con descuentos exclusivos durante la semana dl Black Friday y Cyber Monday

- El fenómeno Blockbuster continúa: Televisor QLED METZ 32MQF7000Z con descuentos exclusivos durante la semana del Black Friday y el Cyber Monday

MADRID, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Desde su lanzamiento en julio de 2025, el televisor METZ 32MQF7000Z ha arrasado en el mercado español, ofreciendo a los consumidores una experiencia QLED al precio asequible de un televisor compacto. Con la llegada del Black Friday y el Cyber Monday, METZ ofrecerá descuentos exclusivos para satisfacer la creciente demanda.

image

El modelo 32MQF7000Z causó sensación tras su lanzamiento en julio, agotándose en tan solo dos semanas gracias a su excepcional relación calidad-precio. Durante los últimos cinco meses, la demanda de este televisor se ha mantenido alta y constante. Con la llegada del Black Friday y el Cyber Monday, este es el momento ideal para conseguir uno de los productos más codiciados de la temporada.

Equipado con la última tecnología QLED, este televisor ofrece colores vibrantes y duraderos gracias a los puntos cuánticos que conservan su brillo hasta por 10 años. Sus materiales ecológicos garantizan la seguridad al estar libres de sustancias tóxicas, a la vez que mejoran la experiencia visual con una gama de colores más amplia. El 32MQF7000Z también incorpora Google TV, que proporciona acceso a más de mil millones de dispositivos IoT, más de 11.000 aplicaciones y más de 700.000 recursos, convirtiéndolo en un centro de entretenimiento integral. La tecnología HDR10 mejora el contraste y el brillo, mientras que las funciones de cuidado ocular, como la reducción de luz azul y la tecnología antiparpadeo, disminuyen la fatiga visual durante sesiones de visualización prolongadas. La conexión Wi-Fi de doble frecuencia garantiza una transmisión fluida, y Dolby Audio y Wonder Audio proporcionan una experiencia de sonido envolvente.

El televisor 32MQF7000Z sigue siendo uno de los productos más vendidos. Esta semana de Black Friday y Cyber Monday, los consumidores tendrán la oportunidad perfecta para conseguirlo al precio más bajo del año. Gracias a su enorme popularidad y a sus increíbles descuentos, se espera una nueva oleada de compras en el mercado español de televisores. No se lo pierda: esta es su oportunidad de tener un televisor de alta gama a un precio irresistible antes de que se agote de nuevo y mejorar su experiencia de entretenimiento en casa.

Descubra más en:

https://amzn.to/4i1UGZx

https://amzn.to/481q5a4

------------------------------------

Fundada en 1938, METZ es una prestigiosa empresa alemana de electrodomésticos, reconocida por más de 87 años de ingeniería alemana. Comprometida con la innovación y la tecnología moderna, METZ ofrece actualmente dos submarcas: Metz Classic y METZ blue (la marca METZ mencionada anteriormente). Lanzada en 2018, METZ blue se creó para satisfacer las diversas necesidades de estilo de vida de la generación más joven y desde entonces se ha convertido en una marca de televisores de confianza en 24 países europeos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823284/image.jpg