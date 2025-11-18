Televisor QLED METZ 32MQF7000Z con descuentos exclusivos durante la semana dl Black Friday y Cyber Monday

Noticias proporcionadas por

METZ

18 nov, 2025, 09:14 GMT

- El fenómeno Blockbuster continúa: Televisor QLED METZ 32MQF7000Z con descuentos exclusivos durante la semana del Black Friday y el Cyber Monday

MADRID, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Desde su lanzamiento en julio de 2025, el televisor METZ 32MQF7000Z ha arrasado en el mercado español, ofreciendo a los consumidores una experiencia QLED al precio asequible de un televisor compacto. Con la llegada del Black Friday y el Cyber Monday, METZ ofrecerá descuentos exclusivos para satisfacer la creciente demanda.

Continue Reading
image
image

El modelo 32MQF7000Z causó sensación tras su lanzamiento en julio, agotándose en tan solo dos semanas gracias a su excepcional relación calidad-precio. Durante los últimos cinco meses, la demanda de este televisor se ha mantenido alta y constante. Con la llegada del Black Friday y el Cyber Monday, este es el momento ideal para conseguir uno de los productos más codiciados de la temporada.

Equipado con la última tecnología QLED, este televisor ofrece colores vibrantes y duraderos gracias a los puntos cuánticos que conservan su brillo hasta por 10 años. Sus materiales ecológicos garantizan la seguridad al estar libres de sustancias tóxicas, a la vez que mejoran la experiencia visual con una gama de colores más amplia. El 32MQF7000Z también incorpora Google TV, que proporciona acceso a más de mil millones de dispositivos IoT, más de 11.000 aplicaciones y más de 700.000 recursos, convirtiéndolo en un centro de entretenimiento integral. La tecnología HDR10 mejora el contraste y el brillo, mientras que las funciones de cuidado ocular, como la reducción de luz azul y la tecnología antiparpadeo, disminuyen la fatiga visual durante sesiones de visualización prolongadas. La conexión Wi-Fi de doble frecuencia garantiza una transmisión fluida, y Dolby Audio y Wonder Audio proporcionan una experiencia de sonido envolvente.

El televisor 32MQF7000Z sigue siendo uno de los productos más vendidos. Esta semana de Black Friday y Cyber Monday, los consumidores tendrán la oportunidad perfecta para conseguirlo al precio más bajo del año. Gracias a su enorme popularidad y a sus increíbles descuentos, se espera una nueva oleada de compras en el mercado español de televisores. No se lo pierda: esta es su oportunidad de tener un televisor de alta gama a un precio irresistible antes de que se agote de nuevo y mejorar su experiencia de entretenimiento en casa.

Descubra más en:

https://amzn.to/4i1UGZx

https://amzn.to/481q5a4 

------------------------------------

Fundada en 1938, METZ es una prestigiosa empresa alemana de electrodomésticos, reconocida por más de 87 años de ingeniería alemana. Comprometida con la innovación y la tecnología moderna, METZ ofrece actualmente dos submarcas: Metz Classic y METZ blue (la marca METZ mencionada anteriormente). Lanzada en 2018, METZ blue se creó para satisfacer las diversas necesidades de estilo de vida de la generación más joven y desde entonces se ha convertido en una marca de televisores de confianza en 24 países europeos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823284/image.jpg

También de esta fuente

El exitoso METZ 32MQF7000Z QLED+ Google TV volverá a la carga con una oferta por tiempo limitado

El nuevo televisor METZ 32MQF7000Z se ha convertido rápidamente en una sensación en el mercado español, ofreciendo a los consumidores la excepcional...
Agotado en solo dos semanas: el nuevo televisor QLED 2K de METZ revoluciona el mercado

Agotado en solo dos semanas: el nuevo televisor QLED 2K de METZ revoluciona el mercado

La marca alemana de televisores METZ lanzó su nuevo televisor QLED 2K 32MQF7000Z en España este julio, y en menos de dos semanas, el modelo se agotó...
Más comunicados de prensa de esta fuente

Explorar

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Comunicados de prensa sobre temas similares