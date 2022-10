The Engineered Stone Group anuncia que ha llegado a un acuerdo para adquirir Resiblock

Resiblock se unirá al portfolio de ES Group, formado por empresas líderes en el segmento de productos de baño de piedra de ingeniería

Los clientes se beneficiarán de una mayor oferta de productos y marcas, así como de una mayor capacidad para satisfacer sus necesidades

LONDRES y CÓRDOBA, España, 17 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- The Engineered Stone Group ("ES Group" o la "Compañía"), anuncia que ha firmado un acuerdo para adquirir los activos de Resiblock S.L., Baniana Bath, S.L y Bold The Solid Company, S.L. (en conjunto, "Resiblock"), líder español en la fabricación de platos de ducha y lavabos de piedra de ingeniería y solid surface. La adquisición fortalece aún más la posición de ES Group en el espacio de productos de baño de piedra de ingeniería, un segmento en crecimiento dentro del más amplio mercado de productos de baño. Se espera que la transacción se cierre a finales de este mes. Los términos financieros no han sido revelados.

ES Group es un líder global en la fabricación de productos de baño de piedra de ingeniería. El grupo ofrece una amplia gama de marcas y productos de alta calidad junto con el compromiso de un excelente servicio al cliente y la escala necesaria para invertir continuamente en innovación y desarrollo de producto. A parte de Resiblock, ES Group está formado por Marmite, Acquabella, F&D Group, MCBath, Nuovvo, Fiora, MTI Baths y Aquatica. ES Group está liderado por el director ejecutivo Brian McCluskie y fue creado por Cranemere Group ("Cranemere"), una empresa holding especializada en el desarrollo de negocios de alta calidad a largo plazo.

Resiblock cuenta con una larga trayectoria en la fabricación de platos de ducha y lavabos de piedra de ingeniería y solid surface de alta calidad. Resiblock provee a una amplia base de clientes en el sur de Europa con un foco particular en España. Como miembro de ES Group, Resiblock mantendrá su sede en Córdoba, España, así como sus instalaciones de fabricación y mano de obra existentes y seguirá sirviendo a sus valiosos clientes como hasta día de hoy.

"Seguimos viendo una fuerte demanda de productos de baño de piedra de ingeniería, ya que reemplaza materiales como el acrílico y la porcelana. La capacidad de fabricación de Resiblock, su foco geográfico complementario y su reputación lo convierten en una valiosa adición para el Engineered Stone Group", dijo el Sr. McCluskie.

"Estamos encantados de unirnos al Engineered Stone Group" dijo Juan Vacas, fundador y director ejecutivo de Resiblock, en nombre de los propietarios de Resiblock. "Esperamos con interés asociarnos con Brian y los equipos de ES Group para invertir aún más en innovación de productos y expansión geográfica y ofrecer una mayor gama de productos y mejores niveles de servicio a nuestros valiosos clientes".

"Continuamos viendo una oportunidad significativa para liderar la conversión a largo plazo de materiales a piedra de ingeniería. Resiblock es una adición importante a nuestra Compañía y refuerza la posición de liderazgo de ES Group en el segmento" dijo Christopher Mahan, presidente de Engineered Stone Group.

Acerca de The Engineered Stone Group

Engineered Stone Group es un holding europeo creado por Cranemere Group para convertirse en líder global de productos de piedra de ingeniería. ES Group está integrado por Marmite, Acquabella, F&D Group, MCBath, Nuovvo, Fiora, MTI Baths, Aquatica y ahora, una vez completada la transacción, Resiblock. Para más información sobre Engineered Stone Group, visite www.engstone.com

Acerca de Resiblock

Resiblock es un proveedor líder de platos de ducha y lavabos de piedra de ingeniería en toda Europa con un foco particular en España. Con sede en Córdoba, España, Resiblock ofrece productos a un valor, calidad y velocidad excepcionales. Para más información sobre Resiblock, visite www.resiblock.es.

Acerca de Cranemere Group

Cranemere Group es una empresa holding especializada en asociarse con fundadores y equipos de gestión para construir negocios líderes en industrias esenciales. Pionero en la gestión profesional de capital a largo plazo, Cranemere aporta experiencia, conocimientos y redes globales para apoyar el crecimiento de sus compañías y crear valor para todos sus stakeholders. Cranemere Group está basado en Londres y tiene oficinas en Nueva York y Washington D.C.

