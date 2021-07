WeVee anuncia una financiación inicial de 7 millones de dólares para respaldar la expansión global

Los empresarios alemanes encabezan la expansión de la plataforma de arrendamiento de vehículos eléctricos líder del Reino Unido en Europa

LONDRES, 15 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- WeVee, la primera plataforma de arrendamiento de vehículos eléctricos totalmente integrada, que se lanzó en el Reino Unido (hogar de Cazoo, Cinch y Carwow), ahora está valorada en 14 millones de dólares después de su última inyección de inversión, liderada por dos empresarios alemanes, para apoyar la expansión de la plataforma de estilo de vida eMobility en España y Europa.

La plataforma de alquiler y comparación de precios de vehículos eléctricos, que se lanzó en marzo de 2020 para respaldar la creciente demanda de vehículos eléctricos y atrae hasta 100.000 visitantes del Reino Unido por mes, ha dado sus primeros pasos para convertirse en una plataforma y mercado de estilo de vida de movilidad eléctrica global, después de cerrar una ronda previa a la semilla la semana pasada por parte de un grupo de los principales inversores ángeles europeos, líderes de la industria y emprendedores tecnológicos globales.

El respaldo para la expansión y diversificación mundial fue orquestado por líderes empresariales internacionales nacidos en Alemania, Rahmyn Kress y Michael Perschke, quienes se unen al fundador de WeVee, Paul Fagan, como cofundadores y miembros de la junta para impulsar la expansión global y las operaciones de la plataforma en todos los mercados más allá del Reino Unido.

WeVee se lanzará en España el próximo año en una medida que, según Kress, está diseñada para apoyar la innovación y el espíritu empresarial entre el Reino Unido y Europa continental, sin obstáculos por el Brexit. Kress y Perschke aportan las conexiones necesarias con los principales actores europeos del sector de la automoción, así como con un colectivo de líderes europeos y socios industriales colaborativos. A esto le seguirá la expansión de WeVee en Italia y Francia, que ya se lanzó en Alemania a finales de este año.

En un movimiento impulsado por el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en todo el mundo, la actual ronda de inversión inicial llevará la valoración combinada de WeVee a más de 40 millones de dólares. La oferta de la plataforma también se diversificará para incluir vehículos comerciales, motocicletas y scooters, así como servicios relacionados, incluidos los seguros.

WeVee se enorgullece de ofrecer a los automovilistas la gama más completa de vehículos, comparaciones de precios y paquetes financieros, junto con asesoramiento y orientación independientes al elegir un automóvil eléctrico. Su gama abarca más de 50 modelos en 30 marcas, desde marcas conocidas como Tesla, Mercedes y Jaguar hasta marcas insurgentes como Polestar y Rivian. Sus productos más vendidos son Tesla Model 3, Audi e-Tron y Jaguar I-Pace.

Fundada por el empresario de leasing Paul Fagan, que tiene 20 años de experiencia en la industria de leasing del Reino Unido, la plataforma ha experimentado un gran aumento en el atractivo de acuerdo con las directivas europeas sobre automoción limpia y la creciente demanda de los consumidores. Muchos países europeos experimentaron una tasa de crecimiento de dos dígitos en las ventas de vehículos eléctricos en 2020, y el gobierno español anunció a principios de esta semana que invertirá 4.300 millones de euros para poner en marcha la producción de vehículos eléctricos y baterías.

El exdirector digital de Henkel y el emprendedor experimentado Rahmyn Kress ha dedicado sus últimos 18 meses a inversiones con propósito a través de HumanCapitalNetwork®. "Estamos construyendo WeVee para que sea el Airbnb de la movilidad eléctrica. El futuro del transporte es eléctrico y seremos la primera solución para cualquiera que desee un fácil acceso al transporte que sabe que es limpio y bueno para la sociedad. No hay mejor base para construir esto que lo que WeVee ha diseñado para el arrendamiento de vehículos eléctricos", dijo.

"Este 'cambio de marcha' da un gran impulso hacia la transformación de la movilidad necesaria. Estamos cruzando la frontera del Reino Unido y la cruzamos rápidamente, de una manera que ningún otro predecesor en el sector ha hecho antes".

Michael Perschke es un líder reconocido en la industria automotriz, que incluye cargos de alto nivel en Mercedes, Audi y Mitsubishi. Más recientemente, fue el fundador y consejero delegado de Automobili Pininfarina, la primera marca de automóviles de lujo sostenible, y ha sido un inversor ángel en los sectores de tecnología y transporte sostenible.

"WeVee se convertirá en un verdadero cambio de juego: si construimos el modelo como pretendemos, ayudaremos a las empresas a proporcionar soluciones de movilidad eléctrica fáciles y rentables a sus empleados, así como a rastrear y mejorar sus huella de carbono", dijo.

Paul Fagan, quien tiene 20 años de experiencia sénior en arrendamiento de automóviles, fundó WeVee para servir a aquellos que desean un acceso simple y asequible a la gama completa de vehículos eléctricos.

"Hacer el cambio a la electricidad debería ser fácil, no difícil, y aunque el arrendamiento no es nuevo, simplemente no había ningún lugar al que los clientes pudieran acudir para comprar vehículos eléctricos. Lanzamos WeVee para reunir todas las opciones en un solo lugar, permitiendo a los clientes navegar, comparar y comprar con facilidad", dijo.

"Dado el ritmo de cambio de la tecnología de las baterías y la fluctuación de los precios de los automóviles nuevos, ser propietario de un activo de un vehículo eléctrico es arriesgado. Pero mucha gente quiere ser parte de la revolución electrónica. Estamos haciendo que eso suceda".

Fagan dice que está encantado de que Kress y Perschke vieran la oportunidad de llevar su visión original a un mercado más amplio y una visión más grande: "Desde la primera reunión, simplemente hicimos clic como equipo. Compartimos la misma pasión y entusiasmo por impulsar el cambio a la movilidad eléctrica".

Notas a los redactores:

Otros inversores en la plataforma WeVee Lifestyle EV incluyen a Christian Nellemann, fundador y presidente ejecutivo de XLN, Romain Affelou, emprendedor en serie e inversor tecnológico, Dorian Prosdocimi, exdirector ejecutivo Friedman Billings Ramsey ahora y fundador de Prosdocimi Ltd, que invierte y asesora en mercados financieros, Riccardo Zacconi, cofundador de King.Com, el ex socio de Goldman Sachs Massimo Della Ragione, Andreas Haller Quantron Diego Morales, ejecutivo sénior y director de clientes clave de Caixa.

SOURCE WeVee