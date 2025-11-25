Wondershare lanza EdrawMind V13, redefiniendo los límites de la gestión del conocimiento impulsada por IA

VANCOUVER, BC, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Wondershare, líder mundial en soluciones de creatividad y productividad, lanza EdrawMind V13, un software de mapas mentales con inteligencia artificial y notas integradas. Como una de las primeras herramientas profesionales en admitir notas basadas en nodos, esta nueva versión ofrece un sistema de gestión del conocimiento más rápido, inteligente y preciso, redefiniendo los límites de la productividad en la creación de mapas mentales.

La última versión introduce una serie de potentes actualizaciones —desde una gestión del conocimiento más inteligente y herramientas creativas de última generación hasta capacidades de IA mejoradas— todas ellas diseñadas para hacer que la organización de ideas sea más intuitiva e inspiradora que nunca.

Gestión del conocimiento más inteligente

EdrawMind V13 introduce un nuevo sistema de notas que permite a los usuarios insertar y editar notas directamente en una vista de doble panel. El mapa mental de la izquierda ofrece una visión general clara de la estructura, mientras que las notas de la derecha capturan el contexto detallado. El mapa mental con notas se convierte en una base de conocimiento visualizada, que se puede consultar y seguir en cualquier momento. Los usuarios pueden insertar texto, imágenes, vídeos, tablas, enlaces y bloques de código, satisfaciendo así diversas necesidades de gestión de contenidos.

Mapa mental de próxima generación

Desde la "conexión de nodos" hasta la "creación libre", EdrawMind V13 inaugura una nueva era de flexibilidad creativa. La nueva versión admite diagramas de flujo (con formas y texto plano), el dibujo libre de líneas de relación (enrutamiento automático) y el boceto de notas, fusionando así a la perfección la libertad creativa de una pizarra blanca con la claridad estructurada de un mapa mental, lo que abre posibilidades ilimitadas para expresar ideas.

Capacidad avanzada de IA

La nueva versión introduce el Resumen de Páginas Web con IA, que permite resumir de forma inteligente el contenido de los sitios web con un solo clic, transformando automáticamente información compleja en redes de conocimiento estructuradas en cuestión de segundos.

El resumidor de IA genera de forma inteligente notas para los nodos clave, convirtiendo los mapas mentales en bases de conocimiento estructuradas.

La nueva versión también admite una función de búsqueda web con IA, que permite a los usuarios generar mapas mentales y presentaciones actualizados, con fuentes de citación incluidas para una trazabilidad con un solo clic.

Experiencia de usuario mejorada

El espacio de trabajo rediseñado presenta una interfaz más limpia e intuitiva, con un panel izquierdo para acceder a los mapas mentales generados por IA, lo que simplifica el acceso a las funciones de IA. Ocho nuevos estilos temáticos se adaptan a diferentes escenarios creativos y preferencias visuales, lo que hace que el mapeo del conocimiento sea potente y sencillo.

"Con EdrawMind V13, estamos reinventando la forma en que las personas y los equipos piensan, crean y organizan el conocimiento", destacó Aiden, director de Wondershare EdrawMind. "Al combinar la inteligencia artificial con un diseño intuitivo, capacitamos a los usuarios para transformar la información en conocimiento de forma más rápida e inteligente que nunca".

Visite el sitio web oficial de EdrawMind o siga a EdrawMind en YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, e Instagram para obtener más información sobre EdrawMind.

Acerca de Wondershare:

Wondershare es una empresa de software reconocida mundialmente, fundada en 2003 y conocida por sus soluciones innovadoras para la creatividad y la productividad. Con la misión de simplificar la creatividad, Wondershare ofrece una gama de herramientas, como Filmora y SelfyzAI para la edición de vídeo; PDFelement para la gestión documental; y EdrawMax y EdrawMind para la diagramación. Con más de 2.000 millones de usuarios activos acumulados en todos sus productos y presencia en más de 200 países y regiones, Wondershare impulsa a la próxima generación de creadores con software intuitivo y recursos creativos de vanguardia, ampliando continuamente las posibilidades de la creatividad en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824732/Wondershare_launches_EdrawMind_V13_AI_powered_mind_mapping_software_built_in_notes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg