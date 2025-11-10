Zadarma, proveedor global de telefonía en la nube, refuerza su presencia en Europa con la adquisición de la empresa española de VoIP Megacall

VALENCIA, Spain, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zadarma, uno de los principales proveedores europeos de comunicaciones en la nube, anuncia la adquisición de Megacall, empresa de telefonía IP con sede en Málaga (España). Esta operación supone la segunda adquisición estratégica de Zadarma, tras la compra el año pasado del proveedor estadounidense VoIPVoIP.

Esta integración refuerza la presencia de Zadarma en Europa y amplía su oferta de servicios, aportando nuevas herramientas y ventajas a los clientes de Megacall.

Con esta adquisición, los usuarios de Megacall podrán acceder a una nueva web moderna y fácil de usar, junto con una amplia gama de servicios avanzados, entre los que destacan:

Análisis de voz y herramientas de IA: para mejorar la comunicación y eficiencia empresarial.

para mejorar la comunicación y eficiencia empresarial. Números virtuales en más de 110 países: para crear presencia local en cualquier parte del mundo.

para crear presencia local en cualquier parte del mundo. Centralita virtual: un sistema telefónico empresarial sencillo y flexible.

un sistema telefónico empresarial sencillo y flexible. CRM integrado con seguimiento y estadísticas de llamadas.

API ampliada e integraciones listas para usar con plataformas como RetellAI, Vapi, ElevenLabs, Zoho, HubSpot, Clientify , entre otras.

con plataformas como , entre otras. Atención al cliente 24/7: disponible por chat en línea o teléfono.

Megacall destaca por su enfoque integral y personalizado, orientado a ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente, lo que complementa el enfoque flexible y autogestionable de Zadarma.

Zadarma ha gestionado la transición con especial cuidado, garantizando la continuidad total de los servicios para los clientes de Megacall, que irán incorporando progresivamente las nuevas funcionalidades.

Sobre Zadarma

Fundada en 2006, Zadarma es un proveedor global de comunicaciones en la nube con oficinas en Bulgaria, Reino Unido, Polonia y España, y seis centros de datos en tres continentes.

La compañía ofrece una amplia gama de soluciones cloud: números virtuales en más de 110 países, servicios globales de llamadas, centralita virtual, CRM integrado e integraciones con sistemas CRM e inteligencia artificial.

Su soporte multilingüe 24/7 ayuda a empresas de todo el mundo a implementar sus sistemas de manera rápida y sencilla. Zadarma ha consolidado su presencia en Europa y continúa su expansión internacional, manteniendo su compromiso con la innovación y la excelencia en el servicio.

Sobre Megacall

Megacall, fundada en 2008 en Málaga (España) por Phoenix Solutions SLU, ofrece servicios de telefonía IP (VoIP) a empresas y organizaciones.

Durante más de 15 años ha ayudado a pymes, grandes corporaciones y entidades sin ánimo de lucro a digitalizar sus comunicaciones.

Reconocida por su fuerte orientación al cliente, Megacall también mantiene un sólido compromiso social, colaborando con organizaciones como Aldeas Infantiles, Samaritans in Spain y la Fundación Josep Carreras contra la leucemia.

