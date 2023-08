AKKO esittelee edistykselliset 5075B Plus -sarjan mekaaniset näppäimistöt

Näyttävät mallit – ISO Black & Silver, Black & Gold ja White – nyt saatavilla

SHENZHEN, Kiina, 25. elokuuta 2023 /PRNewswire/ -- Innovatiivisista ja räätälöidyistä mekaanisista näppäimistöistä ja pelaamisen oheislaitteista tunnettu kansainvälinen valmistaja, AKKO, on esitellyt seitsemännen toimintavuotensa kunniaksi suositun 5075-sarjansa kolme uutta langatonta mallia, uuden 5075B Plus -sarjan mekaaniset näppäimistöt – ISO Black & Silver, Black & Gold ja White. AKKO osallistuu IFA 2023 -messuille Berliinissä, Saksassa 1.–5. syyskuuta osastolla H11.2 218. Tähän uuteen mekaaniseen näppäimistöön pääsee tutustumaan brändin messuosastolla.

5075-sarjan näppäimistöissä on AKKO:n ainutlaatuinen gasket-mount-tiivisterakenne ja nelikerroksinen melunvaimennussarja. Kirjoituskokemus pysyy vakaana ja pehmeänä näppäimistöjen V3 Cream Yellow- ja Blue Pro -näppäinkytkimien ansiosta. Lisäksi 5-napainen hot-swap-näppäimistö, jossa näppäinkytkinten vaihtaminen näppäimistöön käy vaivattomasti, tarjoaa entistä enemmän näppäimistön mukauttamismahdollisuuksia. Optimaalinen käyttömukavuus taataan PBT Double-shot -näppäinkuorilla, ja 18 RGB-taustavalaistusasetusta vastaavat käyttäjien erilaisiin visuaalisiin mieltymyksiin.

AKKO 5075B Plus -näppäimistössä on 83+1 näppäintä (83+1 eurooppalaisessa versiossa ja 82+1 amerikkalaisessa versiossa) ja erilaisia asetteluvaihtoehtoja, kuten englantilainen, amerikkalainen, saksalainen ja pohjoismainen asettelu, jotka vastaavat käyttäjien tarpeisiin maailmanlaajuisesti. AKKO 5075 -sarjan näppäimistö tarjoaa myös joustavan ja pehmeämmän näppäimistökokemuksen eri alustoilla, kuten Windowsissa, Mac OS:ssä, iOS:ssa tai Androidissa.

5075-sarjasta on saatavilla useita värivaihtoehtoja, kuten valkoinen, musta-hopea ja musta-kulta, jotka kuuluvat AKKO:n väriteemavalikoimaan. Lisäksi AKKO on tehnyt yhteistyötä tunnettujen IP-brändien kanssa ja julkaissut räätälöidympiä erikoismalleja, kuten Cinnamoroll 20th Anniversary-, Dragon Ball Super Goku- ja Naruto Uzumaki -versiot.

AKKO 5075 -sarjan laadukas näppäimistörakenne, näppäinkytkimien ainutlaatuinen muotoilu, kestävät näppäinkuoret, useat taustavalaistusasetukset ja näppäimistöasettelut sekä räätälöidyt mallit tarjoavat kaiken kaikkiaan laadukkaita vaihtoehtoja mekaanisten näppäimistöjen ystäville.

AKKO on julkaissut myös toisen merkittävän tuotteen, joka on sen ensimmäinen mekaaninen näppäimistö, jossa on magneettiset näppäinkytkimet – Akko 7th Anniversary MOD 007 PC . Tämä poikkeuksellinen näppäimistö sopii erinomaisesti pelaamiseen näppäinten nopean reagoinnin ja dynaamisten näppäinpainallusten ansiosta.





Tietoa AKKO:sta

AKKO on huipputeknologiayritys, joka on erikoistunut valmistamaan räätälöityjä mekaanisia näppäimistöjä sekä pelaamisen oheislaitteita. Se on saanut laajaa arvostusta Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilla innovatiivisten muotoilujen ja erinomaisten suorituskykyjen ansiosta.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=5tjqB7Mk6oM

SOURCE AKKO