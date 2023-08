AKKO lanserer den sofistikerte 5075B Plus-serien med mekaniske tastaturer

Slående design i ISO svart og sølv, svart og gull, og hvitt, nå tilgjengelig

SHENZHEN, Kina, 25. august 2023 /PRNewswire/ -- For å feire sitt syvende jubileum har AKKO, en internasjonal produsent kjent for sine innovative og tilpassede mekaniske tastaturer og spillutstyr, introdusert den nye trådløse trippelmodellversjonen av sin populære 5075-serie, den nye 5075B Plus-serien med mekaniske tastaturer – ISO svart og sølv, svart og gull, og hvitt. AKKO deltar på IFA 2023 i Berlin, Tyskland, fra 1.–5. september, på stand H11.2 218. De som er fascinert av dette nye mekaniske tastaturet inviteres til å utforske boden til merkevaren.

Tastaturene i 5075-serien har AKKOs unike pakningsfester og et 4-lags støyreduksjonssett, som inneholder de proprietære V3 Cream Yellow- og Blue Pro-bryterne for å gi en stabil, mykere skriveopplevelse. I tillegg forbedrer det 5-pinners tastaturet som kan byttes under drift, tastaturets tilpasningsalternativer ytterligere. PBT Double-shot-tastene sikrer optimal komfort, mens 18 innnstillinger for RGB-bakgrunnsbelysning imøtekommer et bredt spekter av individuelle visuelle preferanser.

AKKO 5075B Plus tilbyr et 83+1 tasteoppsett (83+1 for europeisk konfigurasjon, 82+1 for den amerikanske versjonen), med ulike layoutalternativer som engelsk, amerikansk, tysk og nordisk, for å møte behovene til brukere over hele verden. Samtidig gir AKKO 5075-serien en fleksibel, mykere tastaturopplevelse på tvers av plattformer, inkludert Windows, Mac OS, iOS eller Android.

Når det gjelder utseende, tilbyr 5075-serien dessuten en rekke fargevalg som hvit, svart og sølv og svart og gull, blant AKKOs utvalg av fargetemaer. I tillegg har AKKO slått seg sammen med kjente IP-merker for å lansere spesielle design, for eksempel Cinnamoroll 20th Anniversary, Dragon Ball Super Goku og Naruto Uzumaki-utgaver, som gir mer tilpassede utseendealternativer.

Samlet sett gir AKKO 5075-seriens høykvalitets tastaturstruktur, unike bryterdesign, holdbare taster, bredt spekter av innstillinger for bakgrunnsbelysning, flere tastaturoppsett og tilpassede utseendealternativer et kvalitetsvalg for mekaniske tastaturentusiaster overalt.

Videre har AKKO også avduket et annet bemerkelsesverdig produkt, som markerer debuten til det mekaniske tastaturet med magnetisk akse – Akko 7th Anniversary MOD 007 PC. Dette eksepsjonelle tastaturet har sømløs raskt avtrekk og dynamiske tastetrykk, noe som gjør det ideelt for spill.

Om AKKO

AKKO er et høyteknologisk selskap som spesialiserer seg på å produsere tilpassede mekaniske tastaturer og spillutstyr. Med innovativ design og utmerket ytelse har de vunnet stor anerkjennelse på det europeiske og amerikanske markedet.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=5tjqB7Mk6oM

SOURCE AKKO