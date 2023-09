AlphaSensen arvo nousee 2,3 miljardiin euroon BOND Capitalin E-sarjan 140 miljoonan euron rahoituskierroksen myötä

BOND Capital on AlphaSensen uusin sijoittaja, vahvistaen AlphaSensen johtoasemaa markkinatiedon hakukoneena yritysasiakkaille ja sijoitusyhtiöille, sekä edistäen AlphaSense investointeja generatiivisen tekoälyn kehitykseen

NEW YORK, 28. syyskuuta 2023 /PRNewswire/ -- Johtava markkinatiedon hakukone AlphaSense ilmoitti tänään BOND Capitalin johdolla toteutettavasta 140 miljoonan euron E-sarjan rahoituskierroksestaan. Tähän rahoituskierrokseen osallistuivat myös nykyiset sijoittajat kuten Alphabetin CapitalG, Viking Global Investors ja Goldman Sachs, ja se nostaa AlphaSensen arvon 2,3 miljardiin euroon.

"Me BONDilla etsimme merkittäviä teknologiayrityksiä, jotka muovaavat tulevaisuutta", sanoo Jay Simons, BONDin General Partner. "AlphaSense pystyy tarjoamaan yrityksille oikeita tietoja ja dataa, jotka auttavat niitä tekemään tulevaisuuttaan koskevia strategisia päätöksiä varmemmin ja tehokkaammin. Pidimme AlphaSenseä alusta lähtien oman kategoriansa luojana, josta tulee yksi niistä legendaarisista yrityksistä, jotka edistivät merkittävästi liikemaailman toimintatapoja."

140 miljoonan euron rahoituskierros toteutetaan vain kuukausia Alphabetin CapitalG:n johtaman 100 miljoonan dollarin D-sarjan sijoituksen jälkeen. Uutta pääomaa käytetään laajentamaan AlphaSensen tuotetta ja teknologia-alustaa hyödyntämällä markkinoiden johtavia tekoälyhakutoimintoja, räätälöityä markkinatietoa ja suuria kielimalleja (LLM) sekä generatiivisen tekoälyn toimintoja – kaikki tämä asiakkaiden omissa yksityisissä pilvipalveluissa. Tällä laajalla tuotetarjonnalla ammattilaiset voivat tarkkailla ja poimia tärkeimpiä asioita sisäisestä ja ulkoisesta tietovirrasta turvallisen, täsmällisen ja ensiluokkaisen tekoälyn haku-, tiivistämis- ja keskustelutoimintojen avulla.

Balyasny Asset Management (BAM), yksi maailman suurimmista sijoitusrahastoista, on ollut AlphaSensen asiakkaana vuodesta 2015 lähtien ja BAM Elevate -rahasto on uusi sijoittaja tällä kierroksella. Yhtiön partneri Norman Chen kommentoi sijoitusta seuraavasti: "Nykyään yli 150 ammattisijoittajaamme hyödyntää AlphaSensen tuotetta saadakseen sijoitustyöhön tarvittavaa dataa ja tietoa nopeammin ja luotettavammin. Mielestämme AlphaSensen tekoäly- ja hakuteknologia on ollut äärimmäisen toimiva juuri niiden tietojen etsimisessä, joita tarvitsemme tehokkaaseen sijoittamiseen – siksi olemme myös mukana sijoittamassa tällä uusimmalla kierroksella. Uskomme vahvasti AlphaSensen kasvuun, kilpailuetuun ja markkina-asemaan, ja haluamme olla entistä enemmän mukana AlphaSensen matkassa".

BONDin tekemä investointi on suoraan yhteydessä AlphaSensen vahvaan liikevaihdon kasvuun ja sen innovatiivisten tekoäly- ja hakuominaisuuksien nopeaan käyttöönottoon yli 4 000 asiakasyrityksessä. Asiakkaisiin kuuluvat suurin osa S&P 500 -pörssiyrityksistä, lähes kaikki maailman suurimmat pankit, sijoitus- ja konsulttiyhtiöt sekä johtavia yrityksiä kaikilta talouden aloilta. AlphaSensen tarjoama alusta auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä tarjoamalla kaiken oleellisen tiedon ja analyysin kerättynä suuresta määrästä julkista ja yksityistä sisältöä. Tätä sisältöä ovat esimerkiksi osaketutkimusraportit, tulosjulkistukset, kaupparekisteritiedot, uutiset, ammattilehdet, ammattilaisten haastattelut sekä asiakkaiden omat dokumentit.

Rahoituskierroksen avulla saadaan tuotettua lisäarvoa asiakkaille kasvattamalla AlphaSensen yrityksille suunnatun sisällön määrää ja tekemällä strategisia hankintoja joilla yritys tulee kehittämään alustaansa. Capital G:n huhtikuussa 2023 toteuttaman D-sarjan 100 miljoonan dollarin rahoituskierroksen jälkeen AlphaSenselle on myönnetty lukuisia alansa palkintoja ja tunnustuksia – Forrester on esimerkiksi nimennyt sen markkina- ja yritysanalyysin johtavaksi yritykseksi, Forbes puolestaan on sijoittanut sen 50 parhaan tekoäly-yrityksen joukkoon ja Inc. on nimennyt sen vuoden 2023 parhaat työpaikat listalle.

"Olen todella innoissani siitä, että BOND on sijoittanut AlphaSenseen", kertoo AlphaSensen toimitusjohtaja ja perustaja Jaakko Kokko. "Kasvaneella pääomalla voimme sijoittaa strategisemmin, toimia myös jatkossa markkinoitamme mullistaneen tekoälyteknologian edelläkävijänä sekä toteuttaa tärkeintä tehtäväämme – eli auttaa yrityksiä saamaan tärkeintä tietoa ja dataa varmempaa ja sujuvampaa päätöksentekoa varten."

Mikä on AlphaSense?

Vuonna 2011 perustettu AlphaSense on maailman johtavien yritysten ja rahoituslaitosten käyttämä markkinatieto- ja hakualusta. AlphaSensen tekoälyyn perustuva teknologia on auttanut ammattilaisia tekemään älykkäämpiä liiketoimintapäätöksiä laajan julkisen ja yksityisen datan pohjalta. Sisältöihin kuuluu osaketutkimusraportteja, yritysten tulostietoja ja muita julkistuksia, asiantuntijahaastatteluita, uutisia, ammattilehtiä ja asiakkaiden omaa tutkimussisältöä. AlphaSensen pääkonttori sijaitsee New Yorkissa, ja se työllistää yli 1 000 henkilöä eri toimipaikoissa Yhdysvalloissa, Suomessa, Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Intiassa. Lisätietoa on osoitteessa www.alpha-sense.com .

Tietoja BONDista

BOND on maailmanlaajuinen teknologiasijoitusyritys, joka tukee visionäärisiä yritysten perustajia koko innovaation ja kasvun elinkaaren ajan. Lisätietoa on osoitteessa www.bondcap.com .

