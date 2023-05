Arasin pilvipohjainen PLM-alusta nyt saatavilla Microsoft Azure Marketplacesta

Microsoft Azuren asiakkaat ympäri maailmaa voivat nyt valita Arasin pilvipohjaisen tuotteiden elinkaaren hallinta-alustan (Product Lifecycle Management, PLM), jonka avulla he voivat hyödyntää Azuren skaalautuvuutta, luotettavuutta ja ketteryyttä sovelluskehityksen edistämiseksi ja liiketoimintastrategioiden kehittämiseksi.

ANDOVER, Mass., 9. toukokuuta, 2023 /PRNewswire/ -- Aras, johtava vähäisen koodin PLM-alusta, joka sisältää sovelluksia monimutkaisten tuotteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön, ilmoitti tänään, että Aras Enterprise SaaS on nyt saatavilla Microsoftin Azure Marketplace -verkkokaupasta, joka tarjoaa Azuressa käytettäviä sovelluksia ja palveluita. Arasin asiakkaat voivat nyt hyödyntää tuottavaa ja luotettavaa Azure-pilvialustaa, jonka käyttöönottoa ja hallintaa on sujuvoitettu. Lisäksi Aras on nyt Microsoft Cloud Partner.

Digitaalisen murroksen myötä tuotteiden elinkaaren hallinnan siirtämisestä pilvipalveluun on tullut monille organisaatioille ensisijainen tavoite. Aras Enterprise SaaS on alan ainoa täysin kykenevä, liiketoimintavalmis SaaS PLM, joka sisältää järjestelmäsuunnittelun ja tuotteiden elinkaaren hallinnan digitaaliset työkalut, kaikki yhdessä tuotteessa. Aras Enterprise SaaS on rakennettu tarjoamaan samaa tehoa, joustavuutta ja avoimuutta kuin järjestelmän paikalliset toteutukset, ja sen avulla organisaatiot voivat räätälöidä ja rakentaa liiketoimintansa tarpeisiin räätälöityjä sovelluksia.

Arasin toimitusjohtaja Roque Martin sanoi: "Microsoft-suhteemme ansiosta tarjoamme asiakkaillemme laajempia käyttömahdollisuuksia ja mahdollistamme sen, että he voivat hyödyntää nykyisiä Microsoft Azure -sopimuksiaan entistä paremmin käyttäessään SaaS-pohjaista tuotettamme. Aras Enterprise SaaS pystyy vastaamaan organisaatioiden monimutkaisimpiin liiketoimintavaatimuksiin."

Azure Marketplacen kautta toimitetun Aras Enterprise SaaS -palvelun avulla organisaatiot saavat:

pääsyn alan johtavaan PLM-ratkaisuun, joka tarjoaa ennennäkemätöntä joustavuutta ja skaalautuvuutta

lisäarvoa Azure-investoinnista, koska Aras voidaan ottaa käyttöön sen kautta

aikataulussa toimitetut päivitykset, jolloin vaatimustenmukaisuuskysymykset, riskit ja järjestelmäpäivityksiin liittyvät vastuut poistuvat.

CIMdatan presidentti ja toimitusjohtaja sanoi: "Pilvipohjaisten PLM-ratkaisujen yleistyessä markkinoilla sen mahdollistavat teknologiat ovat kehittyneet merkittävästi. Aras Enterprise SaaS asettaa uuden standardin seuraavan sukupolven PLM-järjestelmälle. Se tarjoaa täydet PLM-toiminnallisuudet, jotka soveltuvat yrityksille, joilla on monimutkaisia tuotteita ja jotka tekevät paljon suunnittelutyötä. Se on lisäksi täysin konfiguroitavissa ilman rajoituksia kehitettäviä sovelluksia tai taustan tietomalleja varten."

Microsoft Azure Platform -palveluiden johtaja Jake Zborowski Microsoftilta sanoi: "Microsoft Azure Marketplacen avulla asiakkaat ympäri maailmaa voivat löytää, kokeilla ja ottaa käyttöön ohjelmistoratkaisuja, jotka on sertifioitu ja optimoitu toimimaan Azuressa. Azure Marketplace auttaa Arasin pilvipohjaisen PLM-järjestelmän kaltaisia ratkaisuja saavuttamaan enemmän asiakkaita ja markkinoita."

Azure Marketplace on verkkokauppa Azure-sertifioitujen pilviratkaisujen ostamista ja myymistä varten. Azure Marketplace auttaa yhdistämään innovatiivisia, pilvipohjaisia ratkaisuja etsiviä yrityksiä kumppaneihin, jotka ovat kehittäneet käyttövalmiita ratkaisuja.

Tietoa Arasista

Aras tarjoaa tehokkaimman vähäisen koodin alustan, joka sisältää sovelluksia monimutkaisten tuotteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön. Sen teknologia mahdollistaa joustavien, päivitettävien ratkaisujen nopeat toimitukset, mikä lisää liiketoiminnan joustavuutta. Arasin alusta ja tuotteiden elinkaarenhallintasovellukset yhdistävät kaikkien alojen ja toimintojen käyttäjät kriittisiin tuotetietoihin ja -prosesseihin koko niiden elinkaaren ajan ja läpi laajennetun toimitusketjun. Lue lisää osoitteessa www.aras.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2038785/4014494/Aras_Logo.jpg

SOURCE Aras