Darling Ingredients Inc. raportoi vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin taloudellisen tuloksen

IRVING, Teksas, 25. huhtikuuta 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) julkaisee vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin taloudellisen tuloksensa tiistaina 9. toukokuuta 2023. Lehdistötiedote julkaistaan PR Newswiren jälkimarkkinan kautta, ja esitys ja siihen liittyvät täydentävät taloudelliset tiedot ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuston sijoittajat-osiossa.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Randall C. Stuewe ja varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Brad Phillips arvioivat tuloksia puhelinneuvottelussa tiistaina 10. toukokuuta 2023 klo 8.00 (CT).

Liittyäksesi puheluun osallistujana, ole hyvä ja rekisteröidy etukäteen vastaanottaaksesi vahvistussähköpostin, joka sisältää puhelinnumeron ja PIN-koodin välitöntä osallistumista varten 10. toukokuuta 2023.

Päästäksesi puheluun kuuntelijana, ole hyvä ja rekisteröidy vain ääni -webcastiin tai soita (844) 868-8847 (Yhdysvalloissa) tai (412) 317-6593 (kansainväliset soittajat) ja pyydä "Darling Ingredients -puhelu."

Puhelun uusinta on saatavilla kahden tunnin kuluttua puhelun päättymisestä 17. toukokuuta 2023 saakka. Päästäksesi uusintaan soita numeroon (877) 344-7529 (Yhdysvalloissa), (855) 669-9658 (Kanadassa) tai (412) 317-0088 (kansainväliset soittajat) ja anna salasana 9523067.

Tietoa Darling Ingredients -yhtiöstä

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin pörssiyhtiö, jonka alaa on syötäväksi kelpaavien sivutuotteiden ja elintarvikejätteen muuttaminen kestävän kehityksen mukaisiksi tuotteiksi, sekä johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen edelläkävijänä tunnetulla yhtiöllä on yli 260 tuotantolaitosta yli 15 maassa, ja se hyödyntää noin 15 prosenttia maailman lihateollisuuden jätevirroista tehden niistä uusia tuotteita, kuten vihreää energiaa, uusiutuvaa dieseliä, kollageenia, lannoitteita, eläinproteiineja ja eläinperäistä jauhoa sekä lemmikkieläinten ruuan ainesosia. Lisätietoja verkkosivuillamme osoitteessa darlingii.com. Seuraa meitä LinkedInissä.

Darling Ingredientsin yhteystiedot Sijoittajat: Suann Guthrie

varapuheenjohtaja, sijoittajasuhteet, kestävä kehitys ja viestintä

(469) 214-8202; [email protected]



Media: Jillian Fleming

Johtaja, kansainvälinen viestintä

(972) 541-7115; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.