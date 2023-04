Darling Ingredients Inc. tillkännager finansiellt resultat för första kvartalet 2023

IRVING, Texas, 25 april 2022 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) tillkännager sitt finansiella resultat för första kvartalet 2023 tisdagen den 9 maj 2023. Ett pressmeddelande kommer att skickas ut via PR Newswire efter det att börsen har stängt och en presentation med tillhörande kompletterande finansiella uppgifter kommer också att finnas tillgänglig i avsnittet för investerare på bolagets webbplats.

Randall C. Stuewe, Chairman och Chief Executive Officer, och Brad Phillips, Executive Vice President och Chief Financial Officer, gör en genomgång av resultatet under en telefonkonferens kl. 08.00 CT onsdagen den 10 maj 2023.

För att delta i telefonkonferensen måste du registrera dig i förväg och få en bekräftelse via mejl med uppringningsnumret och PIN-koden för direkt tillgång den 10 maj 2023.

För att få tillgång till samtalet som åhörare ber vi dig registrera dig för audio-cast eller ringa (844) 868-8847 (USA) eller (412) 317-6593 (internationellt) och be om "the Darling Ingredients call".

En inspelning kommer att finnas tillgänglig med början två timmar efter att konferensen avslutats, fram till den 17 maj 2023. För att få tillgång till inspelningen, ring (877) 344-7529 (USA), (855) 669-9658 (Kanada) eller (412) 317-0088 (internationellt) och ange koden 9523067.

Om Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) är ledande producent av förnybar energi och det största börsnoterade företaget som omvandlar ätbara restprodukter och matavfall till hållbara produkter. Företaget är en erkänd ledare inom hållbarhet med över 260 anläggningar i 15 länder och omvandlar cirka 15 procent av avfallet från världens köttindustri till förädlade produkter, däribland grön energi, förnybar diesel, kollagen, gödningsmedel, animaliskt protein och mjöl samt ingredienser för husdjursfoder. Mer information finns på darlingii.com. Följ oss på LinkedIn.

