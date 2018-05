HubSpotin uusi Service Hub auttaa yrityksiä parantamaan asiakaspalveluaan

"Viime vuosikymmenen ajan ostosuppiloa on pidetty tehokkaimpana kasvumallina. Suppilon teho on kuitenkin heikentynyt ihmisten suhtautuessa myyntiin ja markkinointiin aiempaa epäilevämmin", HubSpotin toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja JD Sherman toteaa. "Nykyiset asiakkaat ovatkin itse asiassa yrityksille suurin kasvumahdollisuus. Service Hub tarjoaa yrityksille työkalut tämän mahdollisuuden hyödyntämiseksi. Muut markkinoilla olevat tukipalvelutuotteet käsittelevät asiakkaita kustannuspaikkoina ja keskittyvät kustannusten vähentämiseen. Meidän järjestelmämme tukee yrityksiä, jotka näkevät palvelun kasvumahdollisuutena."

Marketing Hubiin ja Sales Hubiin yhdistettynä Service Hub integroi asiakastiedot liidi- ja myyntitietojen kanssa aivan uudenlaisella tavalla, johon kilpailevat tuotteet eivät pysty. Se tarjoaa markkinointi-, palvelu- ja myyntitiimeille kattavat tiedot asiakkaiden vuorovaikutuksista yrityksen kanssa, joten asiakkaiden vaatimuksiin voidaan vastata entistä paremmin ja nopeammin yhteistyön kautta.

Service Hubiin kuuluvat tuotteet on suunniteltu vastaamaan nopeutta ja helppokäyttöisyyttä arvostavien asiakkaiden vaatimuksiin. Asiakkaat saavat nopeasti tukea halutulla tavalla, ja palvelutiimien käytössä on kattavat teknologiset ratkaisut:

Keskustelut – Yhteinen viestikansio, joka sisältää chat-viestit, sähköpostit ja muut yhteydenpitokanavat, joiden avulla tiimit voivat tehdä yhteistyötä ja asiakkaat voivat olla yhteydessä yrityksiin haluamillaan tavoilla. Lipukkeet – CRM-objekti, jolla seurataan, kirjataan ja organisoidaan asiakkaiden tarpeita. Automaatio – Alustatason automaatioratkaisu reitittää lipukkeet työnkulkujen mukaan ja mahdollistaa helpdeskin ylläpidon. Tietämyskanta – Työkalu, jolla voidaan luoda mallipohjien perusteella yksinkertaisia ja jäsenneltyjä ohjeartikkeleja, jotka indeksoituvat automaattisesti Google-hakuun ja raportoinnin koontinäyttöön. Asiakaspalaute – Työkalu, jossa on ohjattu kyselyjen luonti, palautteen keräys ja yleisötietojen analysointi. Raportointi – Uusi palvelun koontinäyttö, joka sisältää raportteja tiimin lipukkeiden käsittelystä, asiakaspalautteesta ja tietämyskannan tehokkuudesta.

"Jotkut asiakkaat sanovat, että heidän budjetissaan ei ole tilaa asiakaspalvelun parantamiseen, mutta tällaiseen ajattelutapaan on saatava muutos. Kun asiakkaille tarjotaan lisäarvoa, myös yritys kasvaa", toteaa StoryLeadin perustaja ja pääosakas Steven Loepfe, joka on Service Hubin betakäyttäjä ja HubSpot Gold Tier Partner. "Markkinointitoimistona saamme valtaosan tuloistamme palaavilta asiakkailta ja heidän suositustensa perusteella. Service Hub on juuri sitä, mitä olemme etsineet. Asiakkaamme käyttävät jo HubSpotia, joten tämä on myös heille luonnollinen askel. Se tuo valtavia mahdollisuuksia sekä meille että asiakkaillemme."

Tietoa HubSpotista

HubSpot (NYSE: HUBS) on johtava CRM-, markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelualusta. Vuodesta 2006 lähtien HubSpot on pyrkinyt parantamaan yritysten ja asiakkaiden yhteydenpitoa. Nykyään yli 41 500 asiakasta yli 90 maassa käyttää HubSpotin palkittuja ohjelmistoja, palveluja ja tukiratkaisuja uudistaakseen tapoja, joilla asiakkaita houkutellaan, sitoutetaan ja palkitaan. Marketing Hub-, Sales Hub- ja Service Hub -yksiköistä koostuva HubSpot tarjoaa yrityksille tarvittavat työkalut asiakaskokemuksen kattavaan hallintaan.

Glassdoor, Fortune, The Boston Globe ja The Boston Business Journal ovat nimenneet HubSpotin parhaiden työpaikkojen joukkoon. Yrityksen pääkonttori on Cambridgessa (MA) Yhdysvalloissa. Lisäksi yrityksellä on toimistot Dublinissa (EMEA-alueen pääkonttori), Singaporessa (Aasian ja Tyynenmeren alueen pääkonttori), Sydneyssä, Tokiossa, Berliinissä, ja Portsmouthissa (NH).

Lisätietoja on osoitteessa www.hubspot.com.

