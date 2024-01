Kvarn Capital kehittää digitaalisia varojen välityspalveluja Talos-teknologian avulla

HELSINKI, 25. tammikuuta 2024 /PRNewswire/ -- Kvarn Capital, Suomen Finanssivalvonnan (FIN-FSA) toimiluvan saanut arvostettu digitaalisia varoja tarjoava yritys, on valinnut Talosin toimittamaan teknologisen ratkaisun, jonka avulla sen välitysalusta Kvarn X pystyy tarjoamaan kehittyneitä välityspalveluja yksityis- ja yhteisöasiakkailleen. Integrointi sisältää pääsyn Talosin myyntipuolen jälleenmyyjäteknologiaan, jonka avulla Kvarn X voi koota likviditeettiä ja ohjata asiakkaiden toimeksiannot älykkäästi useiden pörssien ja markkinatakaajien välillä.

"Talosin avulla voimme tarjota sellaisia institutionaalisia ja vaatimustenmukaisia välityspalveluja, joita yksityis- ja yhteisösijoittajat ovat tottuneet odottamaan perinteiseltä rahoitukselta", sanoi sijoitusjohtaja ja perustajaosakas Joonas Järvinen. "Talosin yhteysinfrastruktuurin ja likviditeetin yhdistämisteknologian ansiosta voimme tarjota pohjoismaisille ja eurooppalaisille asiakkaillemme likviditeettiä useista lähteistä ensimmäistä kertaa ammattimaisen infrastruktuurin ja kaupankäyntijärjestelmien kautta sekä tuottaa raportoinnin, joka täyttää sääntelyviranomaisten kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset avoimuusvaatimukset."

Talosin teknologian integrointi tapahtuu samaan aikaan, kun Markets in Crypto Assets -asetus (MiCA) tulee voimaan kaikkialla Euroopassa, ja sen odotetaan korostavan vaatimustenmukaisuuden ja parhaan mahdollisen toteutuksen merkitystä digitaalisten varojen kaupankäynnissä. Saumaton pääsy useiden pörssien ja välittäjien koottuun likviditeettiin auttaa kaikkia sijoittajia yksityishenkilöistä yhteisöihin saavuttamaan parhaan mahdollisen toteutuksen, ja avoin raportointi auttaa sijoittajia ja heidän välittäjiään dokumentoimaan sen.

"Kvarn Capitalin tiimi on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen erinomaista palvelua, ja se asettaa palveluntarjoajilleen tiukat standardit. Olemme ylpeitä siitä, että meidät on valittu teknologiakumppaniksi", sanoi Talosin EMEA-alueen myyntipäällikkö Frank van Zegveld. "Meidän ja Kvarn Capitalin yhteisenä tehtävänä on mahdollistaa yhteisöjen kaupankäynti digitaalisilla omaisuuserillä, joten olemme innoissamme voidessamme auttaa Kvarn Capitalia laajentamaan kehittyneiden kaupankäynti- ja välityspalvelujen tarjontaa Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolellakin."

Suomen Finanssivalvonta on vuodesta 2019 alkaen edellyttänyt kryptovarapalvelun tarjoajan rekisteröintiä kaikilta virtuaalivarallisuuden palveluntarjoajilta (VASP). MiCA tarjoaa kehyksen, joka yhtenäistää digitaalisten varojen sääntelyä kaikkialla EU:ssa ja mahdollistaa kansainvälisen toiminnan yhdellä missä tahansa jäsenvaltiossa myönnetyllä lisenssillä. Kvarn Capitalin Talosin osto- ja myyntipuolen teknologian käyttöönotto auttaa varmistamaan sekä toiminnallisen huippuosaamisen että säännösten noudattamisen nyt ja tulevaisuudessa.

Tietoja Kvarn Capitalista

Kvarn on ammattimainen ja säännelty kumppani investointeihin ja omaisuuden hallintaan digitaalisten varojen saralla. Kvarn Capitalin tarjoama kaupankäyntialusta Kvarn X tarjoaa suurimman valikoiman kryptovaluuttoja Pohjoismaissa. Ammattimainen likviditeetti, saumaton toimeksiantojen toteutus ja Fireblocks-infrastruktuurin tukemat institutionaaliset säilytysjärjestelyt tarjoavat sekä yksityis- että yhteisöasiakkaille ammattimaisen pääsyn kryptomarkkinoille. Suomen Finanssivalvonta (FIN-FSA) sääntelee Kvarn Capital Oy:tä (Kvarn X) virtuaalivaluutan palveluntarjoajana (VASP) ja rekisteröitynä sähköisen rahan liikkeeseenlaskijana (EMI). Kvarn X:n ammattimaisten välitys- ja kaupankäyntipalvelujen lisäksi Kvarn-konsernin tuotevalikoimaan kuuluu ammattimaisten sijoittajien tarpeisiin räätälöityjä digitaalisia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja (AIF). Rahastoja hallinnoi rekisteröity vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja Kvarn Asset Management (AIFM), joka toimii Suomen Finanssivalvonnan (FIN-FSA) valvonnassa.

Tietoja Talosista

Talos tarjoaa institutionaalisen tason teknologiaa, joka tukee koko digitaalisen varojen kaupan elinkaarta, mukaan lukien likviditeetin hankinta, hinnan löytäminen, kaupankäynti, toimitus, lainananto, lainanotto ja salkunhoito. Talos-alustan on suunnitellut tiimi, jolla on vertaansa vailla oleva kokemus institutionaalisten kaupankäyntijärjestelmien rakentamisesta, ja se yhdistää instituutiot nykypäivän digitaalisen omaisuuseräekosysteemin tärkeimpiin toimijoihin kuten pörsseihin, OTC-toimipisteisiin, päävälittäjiin, lainanantajiin, säilytysyhteisöihin ja muihin tahoihin yhden sisäänkäyntipisteen kautta. Talos auttaa asiakkaita lieventämään välittäjäriskiä ja helpottaa parhaan mahdollisen toteutuksen aikaansaamista virtaviivaistamalla koko kaupankäyntiprosessia. Lisätietoja on osoitteessa www.talos.com .

Taloksen vastuuvapauslauseke: Talos tarjoaa ohjelmisto palveluna -tuotteita, jotka tarjoavat liitettävyystyökaluja institutionaalisille asiakkaille. Talos ei tarjoa asiakkaille mitään ennalta neuvoteltuja järjestelyjä likviditeetin tarjoajien tai muiden osapuolten kanssa. Asiakkaan tulee itsenäisesti neuvotella järjestelyistä likviditeetin tarjoajien ja muiden osapuolten kanssa kahdenvälisesti. Talos ei ole osapuolena missään tällaisissa järjestelyistä. Palvelut ja tapahtumapaikat eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla lainkäyttöalueilla.