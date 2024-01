Kvarn Capital styrker sin digitale aktivamegling med Talos-teknologi.

HELSINKI, 25. januar 2024 /PRNewswire/ -- Kvarn Capital, et anerkjent digitalt aktivafirma lisensiert under det finske finanstilsynet (FIN-FSA), har valgt Talos som teknologileverandør for å styrke meglerplattformen sin Kvarn X til å tilby avanserte meglertjenester til sine individuelle og institusjonelle kunder. Denne integrasjonen inkluderer tilgang til Talos sin salgsside for forhandlerteknologi, noe som gjør at Kvarn X kan samle likviditet og på en smart måte rute kunders bestillinger på tvers av flere børser og markedsaktører.

"Talos gjør det mulig for oss å tilby de institusjonelle og kompatible meglertjenestene som individuelle og institusjonelle investorer nå forventer i tradisjonell finans.," sa Joonas Järvinen, hovedinvesteringssjef og grunnlegger. "Med Talos sin tilkoblingsinfrastruktur og teknologi for likviditetsaggregering kan vi tilby nordiske og europeiske kunder likviditet fra flere kilder for første gang via profesjonell infrastruktur og handelssystemer, samt rapportering for å møte regulatorenes krav til gjennomsiktighet før og etter handel."

Integreringen av Talos' teknologi kommer på et tidspunkt da Markets in Crypto Assets (MiCA)-reguleringen skal tre i kraft over hele Europa, og forventes å understreke viktigheten av overholdelse og den beste utførelsen i handel med digitale aktiva. Å ha sømløs tilgang til aggregert likviditet fra flere børser og forhandlere vil hjelpe alle investorer, fra enkeltpersoner til institusjoner, med å oppnå best utførelse, mens gjennomsiktig rapportering vil hjelpe dem og deres meglere å dokumentere det.

"I tråd med deres forpliktelse til å gi kundene eksepsjonell service, opprettholder Kvarn Capital-teamet strenge standarder for sine leverandører, og vi er stolte over å ha blitt valgt som teknologipartner," sa Frank van Zegveld, EMEA-salgssjef hos Talos. "Sammen med Kvarn Capital deler vi et mål om å gjøre det mulig for institusjoner å handle digitale aktiva, så vi er glade for å hjelpe dem med å skalere leveringen av sofistikerte handels- og meglertjenester i Norden og andre land."

Siden 2019 har det finske finanstilsynet krevd registrering av Virtual Asset Service Provider (VASP) fra alle tjenesteleverandører av virtuelle aktiva. MiCA vil gi et rammeverk som forener regelverket for digitale aktiva i hele EU og vil muliggjøre grenseoverskridende operasjoner med én enkelt lisens utstedt i et hvilket som helst medlemsland. Kvarn Capitals bruk av Talos sin kjøps- og salgssideteknologi bidrar til å sikre operasjonell fortreffelighet og overholdelse av regelverk nå og i fremtiden.

Om Kvarn Capital

Kvarn er en profesjonell og regulert partner for investeringer og kapitalforvaltning i det digitale aktivaområdet. Kvarn X, en handelsplattform levert av Kvarn Capital, tilbyr det største utvalget av kryptovalutaer i Norden. Profesjonell likviditet, sømløs ordreutførelse og institusjonell depot-oppsett støttet av Fireblocks-infrastruktur gir profesjonell tilgang til kryptohandel for enkeltpersoner og institusjoner. Kvarn Capital Oy (Kvarn X) er regulert under det finske finanstilsynet (FIN-FSA) som en virtuell valutatjenesteleverandør (VASP) og som en registrert elektronisk pengeinstitusjon (EMI). I tillegg til Kvarn Xs profesjonelle megler- og handelstjenester, inkluderer Kvarn Groups produktserie digitale aktiva Alternative Investeringsfond (AIF) skreddersydd etter behovene til profesjonelle investorer. Fondene forvaltes av Kvarn Asset Management, en registrert forvalter av alternative investeringsfond (AIFM), under Finanstilsynets (FIN-FSA) tilsyn.

Om Talos

Talos leverer teknologi av institusjonell kvalitet som støtter hele livssyklusen for digital aktivahandel, inkludert likviditets-innhenting, prisoppdagelse, handel, oppgjør, utlån, innlån og porteføljehåndtering. Konstruert av et team med uovertruffen erfaring med å bygge institusjonelle handelssystemer, kobler Talos-plattformen institusjoner til nøkkeldeltakere i dagens digitale aktivaøkosystem – børser, OTC-desker, hovedmeglere, långivere, forvaltere og mer – gjennom ett enkelt inngangspunkt. Ved å strømlinjeforme hele handelsprosessen hjelper Talos kundene med å redusere mellomrisiko og legge til rette for best mulig utførelse. For ytterligere informasjon, besøk www.talos.com .

Talos' ansvarsfraskrivelse: Talos tilbyr programvare-som-en-tjeneste-produkter som gir tilkoblingsverktøy for institusjonelle kunder. Talos gir ikke kundene noen forhåndsforhandlede ordninger med likviditetsleverandører eller andre parter. Kunder er pålagt å uavhengig forhandle ordninger med likviditetstilbydere og andre parter bilateralt. Talos er ikke part i noen av disse ordningene. Tjenester og arenaer er kanskje bare tilgjengelige i enkelte jurisdiksjoner.