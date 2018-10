Smartly.io laajentaa Pinterest-mainontaan ja rekrytoi 185 uutta työntekijää

Pinterest partner -status vauhdittaa kasvua erityisesti brändimainostajien kautta

HELSINKI, Finland, 4. lokakuuta 2018 /PRNewswire/ -- Johtava Facebook-mainonnan osto-, optimointi- ja automointialusta Smartly.io laajentaa nyt myös Pinterestiin. Maailman suurimpia mainostajia palveleva ohjelmisto on ollut valikoitujen mainostaja-asiakkaiden testikäytössä jo kesästä lähtien ja laajenee nyt kaikille asiakkailleen avoimeksi työkaluksi Pinterest-mainonnan luomisen ja ostamisen sekä optimoinnin tehokkaaseen toteutukseen.

Tyypillisesti kuluttajan ostopolun puoliväliin sijoittuva Pinterest tavoittaa 250 miljoonaa käyttäjää, jotka tekevät alustalla tarkkoja aihehakuja, mutta harvoin tietty brändi mielessään. Brändimainostajalle mahdollisuus on kullanarvoinen, mutta toistaiseksi vielä vähän hyödynnetty. Mainostajien kiinnostus kasvaa kuitenkin vauhdilla. Pinterest on arvioinut, että sen mainostulot ylittävät tänä vuonna jo miljardin dollarin rajan. Tällä hetkellä Pinterest-mainonta on mahdollista englanninkielisillä alueilla.

Smartly.io näkee Pinterest-kumppanuuden tärkeänä askeleena suunnitellessaan kokonaisvaltaista mainonnanhallinan työkalua, jota se kehittää yhteistyössä asiakkaidensa, kuten eBayn ja Uberin kanssa.

Smartly.io mahdollistaa asiakkaille tarkemman ja monipuolisemman mainonnanhallinnan kuin alustan omat työkalut. Asiakkaamme, muodin verkkokauppa TechStyle pystyi testijaksollaan kolminkertaistamaan Pinterest-mainontansa määrän säilyttäen vaaditun tulostason, Chief Product Officer Otto Hilska kertoo.

Vauhdittaakseen entisestään kasvua ja kansainvälistymistä, Smartly.io rekrytoi voimakkaasti. Tällä hetkellä rekrytointiputkessa on auki 185 työpaikkaa ympäri maailman.

Olemme avanneet tänä vuonna 8 uutta toimipistettä ja toimimme nyt 17 kaupungissa ympäri maailmaa. Pinterest-kumppaanuuden myötä kasvutahtimme kiihtyy entisestään, ja ensi vuonna luvassa on lisää mittavia laajennuksia, Hilska paljastaa.

Suomalainen Smartly.io tekee digimainonnasta helppoa, tehokasta ja mukavaa. Yhdistämme luovuuden ja datan, mainonnanhallinnan ja ensiluokkaisen asiakaspalvelun auttaaksemme yli 650 asiakastamme kasvattamaan mainontansa tuloksia – ei resursseja. Smartly.io kasvaa nopeasti ja työllistää tällä hetkellä noin 250 henkeä 17 toimistossa ympäri maailmaa.

Lisätietoja:

Otto Hilska, Chief Product Officer

otto@smartly.io

tai

Riikka Söderlund, viestintäjohtaja

050 567 8702

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/530590/Smartly_Logo.jpg

Related Links

https://www.smartly.io