WAYNE GRETZKY ESITTELEE AINUTLAATUISEN UUDEN KERÄILYESINEEN MUISTOESINEYRITYKSELTÄ TOP LEGENDS

Yhdistämällä 2000-luvun teknologian ja vanhan maailman valuutan painatustekniikat, TOP LEGENDS tarjoaa yhden hienostuneimmista koskaan luoduista muistoesineistä. Value-notes® käyttää samanlaisia menetelmiä, joita hallitukset käyttävät valuuttojensa painamiseen.

"On kunnia olla ensimmäinen henkilö TOP LEGENDS -value-notessa®", Gretzky sanoo. "En koskaan pidä menestystä itsestäänselvyytenä ja intohimoni jääkiekkoa kohtaan auttoi minua selviytymään kaikista ammattilaisuran ylä- ja alamäkistä. Toivon, että tämä muistoesine inspiroi tulevien legendojen sukupolvia."

Gretzkyn jääkiekko-value-noten® hinta alkaa 440 dollarista, ja se on ensimmäinen urheilun seitsemän suuren hahmon sarjassa, jotka kaikki paljastetaan seuraavan seitsemän vuoden aikana yksi joka vuosi. Tulevat legendat julkistetaan uusissa yksittäisissä sarjoissa ja ne vaihtelevat urheilusankareista viihdealan ikoneihin. Seuraava sarja liittyy yleisurheiluun ja se aloitetaan kaikkien aikojen parhaalla pikajuoksijalla, Usain Boltilla.

TOP LEGENDSin toimitusjohtaja Radek Šulta sanoo: "Emme voisi kuvitella ikonisempaa urheiluhahmoa tämän unelman käynnistämiseen kuin Wayne Gretzky, ja hänet ensimmäiseksi TOP LEGENDaksemme saaminen on mahtavaa."

Gretzkyn muisto-value-note®, joka tunnetaan nimellä "The Great One", on muotokuva hänestä sekä kuuluisa lainaus "You miss 100 percent of the shots you don't take", eli "Missaat 100 prosenttia laukauksista, joita et ammu". Toinen puoli kuvaa hänen tunnusomaisia jääkiekossa käyttämiään liikkeitä, joista hän tuli tunnetuksi. Numerot 1981 ja 1982 kuvaavat kautta 1981–1982, jolloin Gretzky rikkoi ennätyksiä tekemällä 92 maalia – ennätys on edelleen voimassa yli 40 vuotta myöhemmin. Sarjassa on kaksi kategoriaa – GOLDEN- ja ORIGINAL Edition. Allekirjoitetun GOLDEN Editionin osalta TOP LEGENDS on tehnyt yhteistyötä Upper Deckin ja sen lisenssitoimiston Brevettarin kanssa.

