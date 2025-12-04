« CART BP » démontre sa capacité à mesurer la pression artérielle en microgravité

Étude menée par des chercheurs de l'Université de Cambridge en collaboration avec l'International Institute of Astronautical Sciences (IIAS), dans le cadre de la recherche sur la santé des femmes dans l'espace

SÉOUL, Corée du Sud, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 4 décembre 2025, Sky Labs (CEO Jack Byunghwan Lee) a annoncé que son dispositif de mesure de la pression artérielle en forme de bague, « CART BP », avait réussi à mesurer la pression artérielle dans un environnement de microgravité (0–0,1 g), similaire à celui rencontré dans l'espace.

L'expérience a été menée par une équipe de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) en collaboration avec l'International Institute of Astronautical Sciences (IIAS).

Norah Patton (center, IIAS astronaut) wearing the ‘CART BP’ device alongside Giselle J. Bentley (left, Cambridge University researcher) and Dr. Bernadette Jenner (right, Cambridge University researcher) after the flight.

La mission IIAS-02 s'est déroulée dans un environnement de microgravité généré lors d'un vol parabolique, où la gravité apparente approche zéro après une montée abrupte de l'avion.

L'équipe de Cambridge a évalué « CART BP », un dispositif sans brassard permettant un suivi continu de la pression artérielle, dans le cadre d'un projet visant non seulement à étudier la faisabilité des mesures en microgravité, mais aussi à explorer des initiatives liées à la santé des femmes.

Les résultats ont confirmé que « CART BP » a pu collecter de manière fiable des données continues de pression artérielle même en microgravité.

Cela démontre le potentiel de « CART BP » pour mesurer la pression artérielle de manière stable dans des conditions similaires à celles de l'espace.

Jack Byunghwan Lee, CEO de Sky Labs, a déclaré : « Nous sommes ravis que la technologie de mesure de la pression artérielle de CART BP ait été reconnue grâce à des expériences significatives menées dans un environnement unique. À l'avenir, nous continuerons à participer activement à de nombreux projets de recherche afin de stimuler le développement technologique. »

Les chercheurs de Cambridge ont ajouté : « Cette étude n'aurait pas été possible sans CART BP. Les astronautes participantes, Norah Patten et la Dr Shawna Pandya, ont été impressionnées par la commodité, la simplicité et la facilité d'utilisation du dispositif. »

Le projet s'est déroulé au Conseil national de recherches du Canada (Ottawa) les 14 et 15 octobre 2025. Cette étude a permis d'obtenir des données préliminaires de preuve de concept et fait partie d'un programme plus large portant sur la santé des femmes dans l'espace.

À propos de Sky Labs

Fondée en septembre 2015, Sky Labs est une startup de santé innovante ayant développé CART (Cardio Tracker), un dispositif médical en forme de bague conçu pour surveiller diverses pathologies à travers des signaux cardiaques collectés via des capteurs optiques. L'entreprise a ensuite développé CART BP, un dispositif sans brassard permettant une mesure continue de la pression artérielle 24h/24, offrant des informations précieuses pour les soins et améliorant considérablement la qualité de vie des patients hypertendus. Sky Labs a conclu un accord de distribution exclusif en Corée avec Daewoong Pharmaceutical et prépare la commercialisation nationale auprès des hôpitaux, cliniques et consommateurs.

