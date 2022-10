« La Corée traditionnelle 2022 : Couleur fantaisie »

Exposition organisée par la Fondation pour l'artisanat et le design de la Corée du Sud (Korean Craft and Design Foundation) en partenariat avec la Mairie du 15e arrondissement de Paris et l'espace culturel « OORI »

SÉOUL, Corée du Sud, 1er octobre 2022 /PRNewswire/ -- Une exposition entièrement dédiée à la vie et à la culture coréenne est organisée du 1er octobre au 29 octobre 2022 dans l'espace culturel « OORI » situé dans le 15e arrondissement de Paris.

Cet événement culturel intitulé « Brillant Esprit, Esprit Exquis », organisé par la Fondation pour l'artisanat et le design (Korean Craft and Design Foundation, présidé par Tae-Hoon KIM), a pour objectif la promotion de la culture coréenne à l'échelle internationale. Dès lors, ce projet artistique s'inscrit dans le cadre des projets culturels internationaux et de la promotion de la culture alimentaire coréenne menés par la KCDF. En ce sens, des ateliers culturels (jeux traditionnels, livre de coloriage Soban, atelier alimentaire, etc.) seront également organisés au centre OORI.

Une seconde exposition intitulée « K-Art Media : New Color Window, Now Colors » basée sur les thèmes des Bojagi de la dynastie Joseon, de la laque (technique décorative représentative de la Corée) et le Hangeul, sera disponible à la Mairie du 15e arrondissement de Paris, le samedi 1er octobre et 2 octobre 2022.

Il sera possible de découvrir 28 pièces d'artisanats traditionnels coréens, dont le « Jangbok » de Jiwon LEE et le « Shiroi Moon Jar ».

Des jeux traditionnels tels que le bisachigi, le top, le jeu aérien et une zone photo, un pop-up store coréen de lunch box présentant divers plats traditionnels coréens (composés de riz et d'accompagnements) seront à découvrir sur le parvis de la Mairie du 15e arrondissement de Paris à travers la campagne « Cuisine coréenne : Soban & Lunchbox ».

L'un de nos représentants déclare : « Nous avons préparé divers contenus culturels traditionnels afin de promouvoir la culture de la vie coréenne à travers cet événement ».

Les détails liés aux divers événements ainsi que les réservations sont accessibles via le site officiel : (https://forms.gle/gpTGhiPVFK3hd1Po7)

