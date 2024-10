« Sustainable EU Almond » est présenté en France pour souligner la qualité et la durabilité des amandes ibériques au SIAL Paris 2024

Disposant d'un grand espace au salon le plus important du secteur alimentaire d' Europe , cette campagne, qui intègre des organisations ibériques, a eu l'occasion de se rapprocher des professionnels de l'industrie française et des autres pays.

L'Espagne et le Portugal représentent conjointement le deuxième plus grand producteur et exportateur d'amandes au monde, et leur principal marché est l' Europe . La France est le plus gros acheteur de farine d'amande.

MADRID, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le SIAL Paris 2024 fut la vitrine idéale pour présenter, en France, la durabilité et la qualité des amandes européennes. Disposant d'un grand espace, la campagne « Sustainable EU Almond » a profité de la force de cette foire pour faire connaître aux professionnels de différents pays, et en particulier aux Français, les caractéristiques uniques de cette alimentation saine et durable d'origine ibérique.

Sustainable EU Almond to be presented at SIAL Paris 2024

De fait, les nombreux participants qui ont visité le stand « Sustainable EU Almond » au SIAL Paris 2024 (19-23 octobre) ont pu goûter certaines variétés européennes autochtones (Guara, Avijor-Lauranne...) qui représentent l'une des caractéristiques différentielles des amandes ibériques. Et ce public professionnel a également pu découvrir de première main l'engagement des secteurs espagnol et portugais en faveur de la durabilité.

Avec plus de 80 % des amandiers ibériques cultivés sur des terres arides (le reste étant doté de plans d'irrigation à la demande), de bonnes pratiques agricoles et une grande importance accordée à l'économie circulaire, les amandes européennes sont un parfait exemple d'agriculture à faible impact écologique et à fort impact social.

De fait, la campagne « Sustainable EU Almond », cofinancée par l'UE et menée depuis l'année dernière par l'association espagnole Spanish Almond Board-Almendrave ainsi que par l'association portugaise CNCFS (Centre National des Compétences en Fruits Secs), met l'accent sur la qualité et la durabilité de ce produit.

La péninsule ibérique est actuellement le deuxième plus grand producteur et exportateur d'amandes, et les marchés européens étant la principale destination de ces exportations. Par exemple, en 2023, la France a importé 30,9 millions de kilogrammes d'amandes espagnoles dans toutes ses formes. L'année dernière, 6,4 millions de kilogrammes de farine d'amande espagnole ont été vendus en France, soit 35 % des exportations totales du produit dans ce format. De son côté, l'Allemagne a atteint un total de 26,1 millions de kilogrammes en 2023.

Pour en savoir plus, visitez le site web sustainablealmond.eu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2539995/Sustainable_EU_Almond_SIAL_Paris_2024.jpg