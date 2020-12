« Turkey Energy Outlook » de l'IICEC de l'Université Sabanci présente une perspective à l'horizon 2040 avec de multiples opportunités

Les perspectives énergétiques de la Turquie (Turkey Energy Outlook, TEO), élaborées selon une approche holistique de modélisation et de réflexion sur les scénarios énergétiques dans une perspective à long terme, font figure de pionnier en Turquie. Le modèle TEO utilise une méthodologie « ascendante » qui s'appuie sur les données les plus complètes et les plus détaillées jamais recueillies pour l'économie énergétique turque. Sur la base des résultats, TEO propose 10 recommandations politiques pour un avenir énergétique plus sûr, plus efficace, plus compétitif, plus technologique et plus durable. Il s'agit notamment des progrès réalisés sur les marchés de l'énergie et en matière d'efficacité énergétique, et l'accent est mis sur le développement, le déploiement et la fabrication de technologies énergétiques propres. Le TEO fournit bien plus que des modèles, des scénarios et des recommandations. Il fournit également une compréhension approfondie des infrastructures énergétiques turques et des industries consommatrices d'énergie. Plus important pour les investisseurs étrangers, il présente un aperçu complet des marchés énergétiques turcs.