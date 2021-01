« Un smartphone deviendra une clé de voiture », LG Innotek développe un « module de clé de voiture numérique »

Un module de clé de voiture numérique est un composant de communication qui est installé dans une voiture et permet la transmission de données sans fil entre une voiture et un smartphone. Une clé numérique est une clé de voiture de nouvelle génération qui permet aux utilisateurs d'ouvrir ou de verrouiller la portière de la voiture ou de démarrer le moteur à l'aide d'un smartphone. Un conducteur peut utiliser son smartphone pour surveiller d'un coup d'œil l'état du véhicule, notamment la distance parcourue, le rendement énergétique, la pression des pneus, etc.

Les utilisateurs peuvent prêter la clé numérique à une autre personne ou n'autoriser que des fonctions spécifiques, telles que l'ouverture ou la fermeture du coffre, en utilisant une application pour smartphone. Les utilisateurs n'ont pas besoin de porter une clé physique, ce qui réduit le risque de la perdre. De plus, le smartphone doit être à l'intérieur de la voiture pour la conduire, ce qui réduit le risque de vol de voiture.

Comme les services de partage et de location de voitures se sont développés récemment, la demande de module de clé de voiture numérique a augmenté chaque année. Mais les modules de clés de voiture numériques existants avaient une faible précision de détection de la localisation et des inquiétudes quant à la faible sécurité car ils étaient sujets au piratage, etc.

Le module de clé de voiture numérique que LG Innotek a développé utilise la technologie à bande ultra-large (UWB), qui est une technologie de communication LAN sans fil, et un algorithme propriétaire, améliorant la précision de détection de la localisation. En outre, le module a renforcé la sécurité en appliquant une technologie propriétaire de prévention du piratage.

Le module de clé de voiture numérique que LG Innotek a développé peut détecter l'emplacement d'un smartphone 5 fois plus précisément que les modules de clé existants. La plage d'erreur du module entre l'emplacement réel du smartphone et l'emplacement de reconnaissance a été réduite de 50 cm à moins de 10 cm.

Par exemple, si un module de clé de voiture existant détecte qu'un smartphone se trouve entre 4,7 m et 5,2 m du module alors que le téléphone se trouve en fait à 5 m, le nouveau module de clé de voiture numérique de LG Innotek peut détecter que le smartphone se trouve entre 4,9 m et 5 m, ce qui est une assez bonne précision.

Pour y parvenir, LG Innotek a utilisé la technologie à bande ultra-large avec une meilleure précision de distance et de direction que la technologie Bluetooth à faible énergie (BLE). En outre, pour le module, LG Innotek a utilisé sa technologie de conception propriétaire pour une antenne de communication sans fil et son algorithme de mesure de localisation propriétaire.

Plus un module de clé de voiture numérique détecte précisément l'emplacement d'un smartphone, plus il est possible de mettre en œuvre des fonctions diverses et pratiques. Le module de clé de voiture numérique peut détecter l'emplacement du smartphone et ouvrir à l'avance la portière du conducteur ou démarrer le moteur automatiquement.

En outre, il peut offrir au conducteur un environnement de conduite personnalisé. Lorsque plusieurs personnes utilisent la même voiture, le module peut reconnaître la localisation du smartphone et régler automatiquement le siège du conducteur ou les rétroviseurs extérieurs pour le conducteur correspondant. Lorsque plusieurs personnes possédant la même clé de voiture numérique montent dans le véhicule, le module peut détecter avec précision la personne qui se trouve sur le siège du conducteur.

Ce module a également permis de renforcer la sécurité d'une voiture. La technologie exclusive de prévention du piratage de LG Innotek empêche les interférences électromagnétiques et l'altération de la communication entre le véhicule et le smartphone. Cela réduit considérablement le risque de vol de voiture dû à la perte d'un smartphone ou au piratage d'une clé numérique.

Avec toutes ces fonctions, le module de clé de voiture numérique est compact et mince. Le module, de la taille d'un seul trombone grâce à la technologie de haute intégration ultra-précise, contient environ 60 composants dont un élément RF (radiofréquence), un élément de bloc de puissance, etc. Grâce à sa taille compacte, il peut être installé librement n'importe où à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.

En outre, le module est conforme aux dernières normes du Car Connectivity Consortium, une organisation mondiale de normalisation des clés numériques, ce qui lui permet d'être utilisé quels que soient le pays, le terrain et le type de véhicule. LG Innotek est un membre clé de cette organisation et participe activement à la normalisation d'une clé de voiture numérique en coopération avec les principales entreprises mondiales du secteur.

Avec le module de clé de voiture numérique, LG Innotek prévoit de faire une percée active sur le marché des composants de communication de prochaine génération. La société organise activement des promotions à l'intention des constructeurs mondiaux de véhicules et de composants de véhicules aux États-Unis, au Japon et en Europe, ainsi qu'en Corée, dans le but de produire en masse le produit d'ici 2020.

Insoo Ryu, le responsable de la division composants automobiles & électronique, déclare : « Il sera possible de mettre en œuvre divers services de mobilité en utilisant le module de clé de voiture numérique pour accroître la valeur du client. » Il ajoute : « Nous continuerons à commercialiser des composants automobiles innovants qui peuvent offrir aux conducteurs une expérience de conduite pratique, sûre et agréable. »

Selon Strategic Analytics, un institut d'étude de marché mondial, le nombre de véhicules équipés d'une clé numérique sur le marché mondial augmentera de 360 %, passant de 6,3 millions d'unités en 2020 à 28,9 millions d'unités en 2025.

