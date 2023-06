1,5 MILLION DE STREAMS SUR SPOTIFY POUR « I REMEMBER » DE DREADROCK

CHICAGO, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Sorti en juin 2016, « I Remember » est l'un des singles de Dreadrock ayant eu le plus de succès. Quelques mois plus tard, en février 2017, Dreadrock a sorti son premier album, « Rocket Power », dont « I Remember » est l'un des titres qui a obtenu 75 000 streams par mois, dont plus de 10 000 en Suède. Cette chanson a été produite par Dreadrock.

ÉTAPE MARQUANTE SUR SPOTIFY

Le single a obtenu d'excellents résultats cette année, atteignant plus d'un million de streamers Spotify dans le monde entier, le Royaume-Uni et la Suède contribuant largement à ce succès.

OFFICIAL VIDEO I REMEMBER BY DREADROCK I REMEMBER 2 OFFICIAL COVER Spotify Milestone

VIDÉOCLIP

C'était l'été à Chicago lorsque le rappeur Dreadrock a sorti le clip « I Remember » en juin 2016. La vidéo commence par une scène familiale, avec sa mère, décédée, qui lui offre un enregistreur en cadeau au son de « Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth ». Après cette introduction, Dreadrock commence à battre le rythme avec le meilleur de ce qui l'a amené ici.

TENDANCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le 30 novembre, le titre « I remember » est devenu très tendance sur TikTok avec plus de 3 000 commentaires et 230 000 « j'aime » après que @themepark_madness a posté une scène dans un parc avec ce single.

Vous pouvez voir la tendance ici : https://bit.ly/3Jkoiiz

I REMEMBER 2

La chanson « I Remember 2 », produite par Dreadrock, est sortie le 28 janvier 2022. Elle a également été produite par Dreadrock et est incluse dans son album qui sortira bientôt, « Swervinlanes3 ».

