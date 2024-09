1664 et André Saraiva annoncent leur nouvelle collaboration et une tournée mondiale

PARIS, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La célèbre marque de bière française 1664 est ravie d'annoncer sa collaboration prometteuse avec l'artiste de renommée mondiale André Saraiva, aussi connu sous le pseudonyme « Monsieur A ».

1664 and André Saraiva Unveil New Collaboration And World Tour 1664 and André Saraiva Unveil New Collaboration And World Tour 2

La collaboration avec 1664 impliquera une « revisite créative » des étiquettes et emballages des bouteilles de bière. Le style graffiti propre à André sera mis en valeur sur les bouteilles et produits dérivés, comme si les designs de l'artiste y étaient directement peints à la bombe. La vision du partenariat « 1664 x André » : un « tour du monde » pour faire découvrir le style artistique distinct d'André aux consommateurs de bière 1664 et mettre à l'honneur l'industrie créative et les esprits libres.

Artiste graffeur et entrepreneur franco-suédois, André Saraiva a séduit le monde entier grâce à Monsieur A, son personnage enjoué et emblématique souvent peint en rose vif. Connu pour son visage rond et joyeux, son grand sourire et son clin d'œil, Monsieur A est devenu une œuvre incontournable des paysages urbains aux quatre coins du monde. Le projet de l'artiste intitulé « Love Graffiti » souligne davantage sa créativité : il propose à ses fans de lui donner un prénom pour créer un graffiti personnalisé afin de les aider à exprimer leur amour à un proche.

Au lieu d'évoluer de la rue aux galeries d'exposition, André a décidé d'infuser sa vision artistique sur la scène nocturne. Il a décoré de nombreux clubs et lieux de vie nocturne branchés dans de grandes villes comme Paris, New York et Tokyo en y insufflant un esprit convivial utopique et une énergie palpitante. Ses contributions artistiques ont marqué l'atmosphère et la culture de la vie nocturne dans ces centres urbains, et l'artiste est devenu synonyme de liberté en matière d'art, de mode, de style et de fun.

À l'occasion de cette collaboration, nous avons lancé l'édition limitée de la bière de cave « Blanc de Blanc », décorée par André Saraiva. Inaugurée en août lors de la Fashion Week de Copenhague, la collaboration a débuté par l'ouverture des portes d'un kiosque 1664 local inspiré des petits kiosques pleins de charme que l'on retrouve partout en ville. Immergés dans l'esprit hygge, passionnés de mode et touristes venus du monde entier ont pu découvrir les incontournables des kiosques traditionnels et les produits 1664 x André et, évidemment, savourer des bières fraîches.

En s'associant avec la Fashion Week de Copenhague, 1664 a su établir un lien fort avec la mode énergique et accessible ainsi qu'avec la scène culturelle danoises. Le kiosque a servi d'espace communautaire où les invités ont pu découvrir l'esprit ludique de la marque et les différentes versions de son élégante identité.

André a aussi créé une œuvre murale exceptionnelle dans le centre de Copenhague, où les passants peuvent apprécier la couleur, la sensibilité et le style de la collaboration André x 1664.

À propos de 1664 :

1664 est une marque de bière parisienne emblématique de qualité, réputée pour son goût et son riche héritage. Elle se distingue des autres marques de bières en attirant l'attention des consommateurs grâce à des collaborations culturelles uniques qui mettent à l'honneur l'individualité audacieuse et l'expression créative dans les domaines de la mode et des arts.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2504230/1664_Andre_Saraiva.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2504949/1664_Andre_Saraiva_2.jpg