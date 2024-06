LYON, France, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- La date est symbolique : pour les Français, elle évoque automatiquement l'appel à la résistance lancé par le général de Gaulle depuis Londres ; pour les autres, elle est aussi la journée mondiale de la gastronomie durable. Dans les deux cas, il s'agit de regarder l'avenir avec espoir en faisant appel à l'engagement et à l'union des bonnes volontés pour améliorer le monde.

18 juin 2024 Lancement de la plateforme Positive Mayo

Positive Mayo, les chefs engagés pour un monde meilleur, met en lumière les engagements de chef(fe)s partout dans le monde dans tous les domaines (agriculture durable, inclusion sociale, santé, distribution alimentaire, communautés autochtones, etc.). Le but est de faire la promotion non pas des chef(fe)s mais des organisations qu'ils ou elles soutiennent : associations, fondations, ONG, etc.

À ce jour, une cinquantaine de cas sont présentés, mais le but est d'enclencher une émulsion afin que la communauté grandisse, que la mayonnaise prenne. On y trouve des « stars » de cet univers comme des personnes moins connues qui ont tout autant de valeur à nos yeux.

Des mots-clés comme un manifeste :

Action : agir un peu ou beaucoup… mais agir !

Tolérance : quels que soient les ressorts personnels qui mènent à l'action, convictions religieuses ou politiques, besoin personnel d'agir…, peu importe. Loin de tout dogmatisme, notre seul but est de mettre des initiatives en lumière pour inspirer.

Tous les sujets : tous les domaines sont importants, sujets environnementaux, sociétaux, questions d'alimentation, problématiques d'inclusion sociale, etc. Tous les secteurs ont la même importance.

Indulgence : nul n'est parfait, et seuls ceux qui agissent prennent le risque de se tromper. Voyons toujours le positif d'abord.

Positif : nous considérons que le discours constructif emporte plus facilement l'adhésion… Adhérer à un projet, c'est contribuer à la grande émulsion, la Positive Mayo !

À l'origine du projet : Catherine Guérin qui, après de longues années d'expérience professionnelle en tant que consultante en relations publiques dans l'univers international de la gastronomie, voulait donner toujours plus de sens à son travail et aider tous ceux qui agissent.

Elle collabore ici avec Laetitia Gouttenoire, consultante en accompagnement des organisations engagées auxquelles elle apporte son aide afin d'optimiser leur impact social : définition de leur raison d'être, structuration et gestion de leur politique de mécénat, création de fondations, fonds de dotations…

Le but de cette collaboration est d'inciter chef(fe)s, entreprises et autres structures à s'engager à leur échelle.

