1er partenaire bienfaiteur - Kellogg s'engage auprès d'ANDES pour le développement des épiceries solidaires

La participation de Kellogg au fonds de soutien et de développement permettra la création de 25 nouvelles épiceries solidaires et le soutien de 10 épiceries particulièrement mobilisées pendant la crise sanitaire.

Le constat est inquiétant : la demande d'aide alimentaire a augmenté de plus de 20% ces dernières semaines et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive hélas dans les prochains mois. Les épiceries solidaires sont notamment sollicitées par de nouveaux publics, comme les travailleurs indépendants, qui n'ont pas l'habitude de solliciter l'aide alimentaire. Les épiceries solidaires, proposant une approche non stigmatisante et un accompagnement social à leurs bénéficiaires, sont des dispositifs essentiels pour répondre à la crise sociale et accompagner la sortie de crise.

Le soutien de nos partenaires, comme Kellogg, permet de financer la structuration des nouveaux projets d'épiceries (calibrage du projet, budget, solutions d'approvisionnement, collaboration avec les autres acteurs de l'aide alimentaire sur les territoires etc.) et les premiers achats matériels nécessaires à l'ouverture.

"Nous sommes très heureux de soutenir le développement de nouvelles épiceries solidaires ANDES. Ce soutien s'est imposé comme une évidence pour Kellogg, nous qui sommes pleinement engagés depuis plus de 100 ans dans la lutte contre la précarité alimentaire. Nous avons choisi d'initier une relation de long terme avec le réseau ANDES et ce parrainage va nous permettre de créer une forte relation de proximité avec ces épiceries pendant de nombreuses années et avec leurs bénéficiaires, notamment les nouveaux publics accompagnés." a déclaré Eric Le Cerf, Directeur Général de Kellogg France.

Kellogg et ANDES se sont déjà associés en 2019 pour permettre à tous les enfants d'avoir accès à un petit-déjeuner équilibré. Sur cette première année de partenariat, 170 ateliers de cuisine et nutrition autour du petit-déjeuner ont été organisés dans les épiceries solidaires et 20 000 kits respectant les recommandations nutritionnelles du PNNS ont été mis à disposition des familles. Plus récemment, dans le contexte de la crise du Covid-19, Kellogg a renforcé son soutien avec un don de 50 000 € et la mise à disposition de 10 tonnes de produits.

ANDES va lancer prochainement un appel à candidature national à destination des communes, collectivités ou associations qui souhaitent développer une épicerie solidaire sur leur territoire. Nous accompagnerons via ce dispositif les 100 premiers projets les plus pertinents. La première vague d'instruction des dossiers aura lieux en septembre et les premiers projets de création seront annoncés fin septembre.

ANDES, Association Nationale des Epiceries Solidaires, agit pour l'insertion durable des populations en situation de fragilité en développant des solutions innovantes autour de l'alimentation de qualité.

Depuis 20 ans ANDES fédère et accompagne un réseau de 380 épiceries solidaires.

Les épiceries solidaires adhérentes bénéficient de formations, de financements, de solutions d'approvisionnement, de l'accompagnement d'un animateur régional et de partenariats développés par ANDES.

ANDES réalise également des missions d'accompagnement auprès des collectivités et des associations pour accompagner les porteurs de projets qui souhaitent créer une épicerie solidaire.

Enfin, les 4 chantiers d'insertion d'ANDES récupèrent les invendus des grossistes et des industriels et les redistribuent aux épiceries solidaires du réseau et à d'autres structure d'aide alimentaire – alliant ainsi anti-gaspillage et retour à l'emploi !

Les épiceries solidaires sont des lieux non-stigmatisants œuvrant pour une insertion durable de personnes fragilisées via un accompagnement personnalisé et un accès à une alimentation de qualité.

Très semblables à des commerces de proximité classiques, elles permettent à des personnes en situation de précarité de faire leurs courses en choisissant leurs produits y compris des fruits et légumes frais, moyennant une participation financière symbolique, respectant ainsi la dignité, le goût, les cultures et les habitudes de chacun.

Les épiceries sont également des espaces d'accueil et de convivialité où se déroulent des animations favorisant la création de lien social et le renforcement de l'estime de soi.

1er réseau national regroupant plus de 380 épiceries solidaires partout en France

170 000 personnes accompagnées par an

L'équivalent de 22 M de repas distribués par an

Plus de 10 300 ateliers organisés par an (cours de cuisine, atelier CV, socio-esthétique…)

4 chantiers d'insertion dans les marchés de gros de Rungis, Lille , Perpignan et Marseille

