1Market ajoute le trading de CFD sur crypto et la promotion des startups Blockchain

LIMASSOL, Chypre, 30 août 2022 /PRNewswire/ -- 1Market a annoncé qu'il soutenait les nouvelles startups technologiques concernant la blockchain, tout en confirmant que ses clients ont désormais un accès 24h/24 et 7j/7 aux CFD sur crypto et sur la vaste gamme de plateformes de trading de la société.

La société, fondée en 2016, s'est associée à de nouvelles plateformes innovantes de blockchain, telles qu'United Fans, qui réunissent le sport de haut niveau et la blockchain dans une combinaison parfaite.

De plus, les traders pourront désormais faire l'expérience du trading 24 h sur 24 pour la toute première fois avec les actifs numériques les plus populaires au monde disponibles via un simple clic . Les règles entourant le trading traditionnel ont été bouleversées, le trading de crypto-monnaies permettant aux traders de continuer à trader durant le week-end.

Les clients de 1Market peuvent désormais découvrir encore plus d'opportunités de marché en tradant les crypto-monnaies via CFD sur la plateforme MetaTrader 5, en plus de la gamme existante de classes d'actifs déjà proposées, ce qui leur permet de profiter de la liquidité et de couvrir leurs positions sans posséder les véritables pièces sous-jacentes ni avoir besoin d'un portefeuille numérique.

Le porte-parole de 1Market, Nicholas Matthews, a déclaré : « Nous avons créé 1Market avec un seul objectif en tête : permettre aux traders de tirer le meilleur parti de leurs transactions. Ce qui nous distingue des autres, c'est notre capacité unique à innover et à adopter de nouvelles technologies.

« Nous nous efforçons toujours d'être à l' avance en ce qui concerne ce que nous offrons à nos clients, avec le trading 24 /24 grâce aux CFD sur crypto-monnaies, une longue série d'options de compte améliorée disponible pour tous les traders de 1Market.

« La blockchain a bouleversé le monde du trading, et en tant que courtier de confiance et établi, nous voulions incorporer rapidement ce marché révolutionnaire, afin que les traders de 1Market puissent élargir leur exposition aux marchés financiers et diversifier leur portefeuille en même temps ».

Les traders peuvent désormais trader les monnaies numériques les plus populaires, du Bitcoin et de l'Ethereum au Tether et au Solana, en se rendant sur notre plateforme WebTrader, ou alternativement, en se rendant sur l'application de trading 1Market disponible sur iOS et Android.

À propos de 1Market

1Market est une société de courtage crée en 2016 par un groupe de professionnels et d'experts en technologie du secteur financier dont l'objectif principal a toujours été de permettre aux traders de tous les niveaux de profiter des diverses opportunités disponibles sur les marchés financiers du monde. 1Market est un courtier en ligne et un fournisseur réglementé de CFD, offrant des services de trading.

