2023 : AMOUAGE ENREGISTRE DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS AVEC UNE CROISSANCE DES VENTES DE +24%

Les ventes de la Maison de Haute Parfumerie d'Oman ont plus que doublé au cours des trois dernières années et dépassé les 210 millions de dollars, reflétant une dynamique de croissance inégalée dans l'industrie et une demande mondiale sans précédent pour les créations d'Amouage.

MUSCAT, Oman, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- En cette année de son 40e anniversaire, Amouage a vu sa croissance annuelle atteindre +24% grâce à des plans d'expansion ambitieux et à un développement international géographiquement équilibré dans les régions clés. Les ventes au détail sur les marchés européens ont progressé de plus de 39 %, stimulées par les performances remarquables des grands magasins. Dans la région Asie-Pacifique, Amouage a affiché une croissance spectaculaire de 28 %, tandis que les Amériques ont enregistré une croissance de plus de 21 %. Dans la région du GCC, les pays les plus performants ont été Oman, où les ventes ont augmenté de plus de 33 % à données comparables, et les Émirats Arabes Unis, où les ventes ont progressé de plus de 30 %.

Amouage enregistre des résultats exceptionnels avec une croissance des ventes de +24%

Les boutiques Amouage ont généré une croissance de 27 % alimentée par la forte demande des clients qui ont plébiscité le déploiement de son nouveau programme architectural, avec l'inauguration de nouvelles boutiques de luxe mono-marque dans des zones géographiques clés, notamment en Chine, aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, sur le secteur du Travel Retail ainsi qu'en Malaisie et à Oman.

Les marchés les plus performants d'Amouage demeurent Oman, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis et la Chine, qui représentent ensemble 40 % du chiffre d'affaires total. Reflétant l'engagement de la Maison à créer des expériences personnalisées et omnicanales, les ventes sur amouage.com ont progressé de plus de 31 %.

Marco Parsiegla, CEO d'Amouage, déclare : "Nos ventes record en 2023 témoignent de la forte demande exprimée par notre clientèle sur l'ensemble des gammes proposées par Amouage. Nos excellentes performances ont été réalisées dans un contexte macroéconomique volatil qui reflète notre engagement inébranlable en matière de créativité, de qualité et de désirabilité lorsqu'il s'agit de nos produits et de nos réseaux de distribution. Des créations telles que Guidance Eau de Parfum, qui est devenue notre ligne la plus vendue au monde, ont renforcé la position d'Amouage comme l'une des Maisons de Haute Parfumerie les plus performantes du marché".

En 2023, Amouage a continué de captiver le monde avec ses parfums soigneusement élaborés, propulsés par une vision innovante, créative et contemporaine qui a suscité un attrait remarquable pour les nouvelles créations ainsi que les lignes emblématiques. Chaque lot d'Extraits Exceptionnels, dont les concentrations et le temps de vieillissement sont les plus élevés de leur catégorie, s'est vendu en un temps record, la collection s'adjugeant une solide part de 10 % des ventes totales.

Amouage a fait preuve d'une résilience remarquable, en surmontant avec succès les incertitudes du marché, notamment les défis liés à l'approvisionnement et les taux d'exécution lesquels ont connu une amélioration à deux chiffres à la suite d'une restructuration complète de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout.

Avec l'expansion de son empreinte internationale, Amouage a renforcé son engagement en faveur des objectifs de durabilité en adoptant des pratiques responsables dans le développement et la récolte d'ingrédients naturels. Des initiatives telles que la préservation des arbres à encens sur le site de Wadi Dawkah, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et la création de la première forêt numérique dans la région du GCC soulignent l'engagement d'Amouage en faveur de la gestion de l'environnement et de l'innovation, établissant de nouvelles références au sein de l'industrie.

Amouage s'est imposée comme un symbole d'excellence en matière d'art et d'artisanat, remportant dix prix internationaux prestigieux en 2023. Amouage a atteint une désirabilité sans précédent et s'est imposée comme une autorité en ligne auprès la communauté des amateurs de parfums, témoignage de son influence et de son caractère uniques. Tout en restant fidèle à son héritage et à ses racines omanaises, Amouage continue de se concentrer sur la création, l'innovation, la tradition, créant un impact positif sur sa clientèle et sur le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2345532/Amouage_2023_Financial_Results.jpg