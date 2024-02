La maison de Haute Parfumerie Amouage inaugure son premier flagship sur le continent américain

La boutique, située dans le centre commercial American Dream du New Jersey, s'inscrit dans le adre d'un effort mondial majeur de distribution et constitue une étape clé dans l'expansion d'Amouage aux États-Unis.

EAST RUTHERFORD, N.J., 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Amouage, la Maison de Haute Parfumerie omanaise, ancre sa croissance internationale avec l'inauguration de son premier flagship autonome sur le continent américain. Situé au cœur de The Avenue dans American Dream, l'espace est un patchwork moderne et raffiné mêlant organiquement les matériaux les plus nobles – travertin, marbre noir, laiton, chêne foncé, argile – à des pièces monolithiques personnalisées et à un écran époustouflant qui s'étend sur toute la longueur de la boutique. Galerie d'art contemporain autant que boutique, ce flagship est une représentation artistique d'un coucher de soleil à Oman parmi les crêtes de montagnes abruptes, imaginée par Renaud Salmon, directeur de la création d'Amouage. L'espace American Dream fait suite à l'ouverture du premier flagship d'Amouage en Chine, tandis que plusieurs boutiques indépendantes devraient être inaugurées en Asie, en Europe et dans la région du Conseil de Coopération du Golfe avant la fin de l'année.

Amouage boutique located at New Jersey’s American Dream Entertainment & Retail Centre

Un moment précieux.

Une journée baignée de la lumière d'un mois d'été, laisse la roche chauffée par le soleil. L'astre royal, sur le point de disparaître, emmène avec lui dans sa dernière danse les silhouettes montagneuses, qui s'estompent au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. À ce moment précis, le paysage se transforme en une palette de lumières chaudes, s'étirant progressivement d'un brun intense à un orange en fusion. Le temps se suspend, le souffle se coupe, jusqu'à ce que le soleil dans un dernier élan vital, disparaisse. La boutique d'Amouage American Dream raconte ces précieuses minutes. Pour l'ouverture, l'écran présente des films originaux de l'artiste, chercheur et éducateur new-yorkais Zach Lieberman et du réalisateur français Thomas Vanz. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du projet artistique d'Amouage, qui a vu la Maison s'associer à plusieurs artistes omanais et internationaux et commander ou acquérir des œuvres d'art.

La parfumerie élevée au rang d'Art.

L'art de la parfumerie Amouage est le reflet du choix par des Artistes Parfumeurs, des ingrédients les plus rares et les plus précieux, créant des notes mémorables. Le versant gauche de la boutique leur est dédié : l'ensemble des histoires olfactives de la Maison se déploie en direction du soleil jusqu'à un confortable salon disposant d'une table de consultation permettant un voyage sensoriel personnalisé. Une infinité de flacons nichés dans le mur courent ainsi sur plus d'une dizaine de mètres; certains semblent pris dans la roche, comme pétrifiés : ils évoquent les 40 années d'existence de la Maison. Une expérience de consultation qui mêle émotionnel et rationnel et propose une participation active du client. Guidé par un conseiller, il choisit un ingrédient clef (la Facette constituant l'identité du parfum), une famille olfactive ou l'intensité de son sillage (l'Aura) et observe alors se déployer sur le mural une constellation de parfums correspondant à ses critères.

Marco Parsiegla, PDG d'Amouage, a commenté : "Lors de l'établissement de nouveaux espaces dans le monde entier, les caractéristiques uniques de chaque lieu influencent le type de boutique que nous créons. Notre approche géographiquement adaptée permet de personnaliser le concept pour chaque ville, faisant de chaque boutique Amouage un lieu unique au monde. Chaque boutique est une porte d'entrée dans la riche tapisserie du monde sensoriel d'Amouage, créant un environnement qui suscite la curiosité et encourage le goût d'apprécier les subtilités de l'artisanat olfactif de notre Maison.

Ce nouvel espace moderne présente la gamme complète des Eaux de Parfum, Extraits de Parfum et Attars d'Amouage.

Contact : Sudipta Dasgupta, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2339695/Amouage_1.jpg