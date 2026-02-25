2026 : la transparence devient un nouveau standard dans l'économie des créateurs

GENÈVE, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- À mesure que l'économie des créateurs se structure, les plateformes de monétisation de contenu entrent dans une nouvelle phase de maturité. La croissance rapide du secteur s'accompagne d'une professionnalisation accrue : équipes dédiées, outils d'automatisation, gestion externalisée et solutions technologiques avancées font désormais partie de l'écosystème.

Vos fans ont besoin de vous voir en chair et en os, et non pas d'un chat d'IA. Rejoignez RedPeach. Créateurs certifiés uniquement.

En France, le Sénat examine actuellement des mesures visant à encadrer ce que certains élus appellent le « proxénétisme 2.0 », en référence à la gestion externalisée de profils et à la sous-traitance des interactions sur certaines plateformes. Ce débat, relayé par RTL, dépasse le seul cadre national : il reflète une tendance européenne et internationale vers un renforcement des obligations de transparence, de responsabilité des intermédiaires et de protection des créateurs. À mesure que les pouvoirs publics s'intéressent aux modèles fondés sur la délégation opaque et l'automatisation des échanges, les exigences réglementaires devraient se durcir.

Dans ce contexte, RedPeach, conçu pour empêcher la délégation dissimulée et garantir l'authenticité des interactions, s'inscrit déjà dans la direction attendue par les futures normes.

Cette évolution répond à une logique économique évidente. Toutefois, elle soulève également un enjeu stratégique : comment maintenir la clarté et la confiance dans les interactions numériques lorsque plusieurs niveaux d'intervention peuvent coexister ?

C'est dans ce contexte que la société suisse RedPeach développe une approche centrée sur la vérification des échanges : https://redpeach.com/face-verification.

La plateforme a conçu une technologie interne intégrant un mécanisme de validation faciale associé aux messages privés. L'objectif est d'attester que la réponse provient directement du titulaire du compte, renforçant ainsi la traçabilité et la lisibilité des interactions.

« L'économie des créateurs a grandi très vite. Nous pensons que la prochaine étape n'est pas seulement la croissance, mais la clarté. La technologie doit permettre de renforcer la confiance dans l'interaction, pas de la remplacer. Marco Cally, CEO».

Dans le cadre de son développement, l'équipe RedPeach a réalisé une étude sur 2 000 comptes publics de créateurs opérant sur des plateformes à abonnement sur une période de 6 mois.

Selon cette étude interne, 65 % des comptes générant entre 500 et 100 000 $ mensuels semblent recourir à des structures externes ou à des outils technologiques d'assistance pour la gestion des interactions (analyse interne, méthodologie et périmètre disponibles sur demande).

Au-delà de cette infrastructure de vérification, RedPeach inscrit son développement 2026 dans une logique plus large d'innovation responsable : outils renforcés de protection des contenus, fonctionnalités collaboratives pour les créateurs, diversification des solutions de paiement et structuration de programmes d'accompagnement.

Initialement développée comme solution CRM et infrastructure de paiement pour indépendants et PME, la technologie RedPeach a évolué pour répondre aux besoins spécifiques de l'économie des créateurs, dans un contexte où les attentes en matière de transparence et de responsabilité numérique deviennent plus exigeantes.

Plutôt qu'une opposition aux modèles existants, RedPeach se positionne comme une évolution technologique du secteur : une plateforme où la validation technique des interactions participe à la construction d'un cadre plus clair et durable pour la monétisation de contenus.

À propos de RedPeach

Fondée à Genève, RedPeach est une plateforme technologique de monétisation de contenu développée autour de mécanismes de vérification des interactions et d'infrastructures sécurisées adaptées aux standards numériques actuels.

En savoir plus

Site web : https://redpeach.com

Page explicative : https://redpeach.com/face-verification

Interview Récente : https://www.lebigdata.fr/onlyfans-ia-et-scam-emotionnel-industrialisent-lintimite

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2916676/RedPeach_FR.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2916675/RedPeach_Logo.jpg