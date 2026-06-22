7 millions d'heures perdues à cause des retards : pourquoi 1 million de voyageurs suivent déjà leurs vols avec AirHelp

Alors que les perturbations aériennes persistent, de nouvelles données montrent que les voyageurs reprennent le contrôle de leurs informations de vol, l'application AirHelp atteignant 1 million d'utilisateurs en 12 mois après son lancement.

PARIS, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Avec près de 7 millions d'heures perdues à cause des retards de vols en 2025, les passagers se tournent de plus en plus vers des sources d'information en dehors des canaux traditionnels des compagnies aériennes. Soulignant cette évolution, AirHelp a annoncé que son application gratuite de suivi de vols indépendante a dépassé le million d'utilisateurs seulement un an après son lancement.

Avec des utilisateurs allant des Fidji au Laos en passant par le Kirghizistan, plus de 5 millions de recherches ont été effectuées au cours des 12 derniers mois sur des numéros de vol, compagnies aériennes et aéroports. Les données révèlent également un changement de comportement : près de la moitié des utilisateurs de l'application (46 %) suivent le voyage de quelqu'un d'autre, ce qui montre une dépendance croissante aux données en temps réel indépendantes pour suivre leurs proches.

« Atteindre un million d'utilisateurs en un an montre une demande claire de parité d'information », a déclaré le PDG d'AirHelp, Tomasz Pawliszyn. « Lorsqu'une perturbation survient, les voyageurs veulent une visibilité immédiate. Ils utilisent des données indépendantes pour suivre leurs vols en temps réel, protéger leurs horaires et demander une indemnisation lorsque c'est possible. »

Nouvelles fonctionnalités comblant l'écart de compensation

La croissance de l'application coïncide avec le déploiement de nouvelles fonctionnalités. La fonction « Où est mon avion ? » permet de suivre l'appareil spécifique assigné à un vol et de suivre son trajet avant le départ.

De plus, le système de boîte mail multiple analyse automatiquement l'historique de voyage et identifie les perturbations passées éligibles jusqu'à trois ans après l'incident. Avec 21 millions de passagers éligibles à une indemnisation en 2025, ces outils réduisent l'écart entre droits et action.

L'application prend désormais en charge huit langues, dont le français, l'allemand, l'espagnol, puis l'italien, le néerlandais, le polonais et le portugais.

Tendances régionales : Ryanair et grands hubs sous surveillance

Les données de l'application AirHelp révèlent deux tendances majeures en Europe : Madrid est l'aéroport le plus suivi par les utilisateurs, tandis que Ryanair est la compagnie la plus surveillée.

L'Espagne, la France et l'Italie constituent le cœur de la base d'utilisateurs. En Espagne, les aéroports les plus suivis sont Madrid, Barcelone, Málaga, Alicante et Palma de Majorque. En France : Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, Lyon, Marseille et Nice. En Italie : Rome Fiumicino, Milan Malpensa, Milan Bergame, Naples et Bologne.

Les destinations internationales les plus suivies varient : les utilisateurs espagnols privilégient Amsterdam, les français Dubaï, et les italiens Barcelone.

Les données de suivi des compagnies aériennes confirment la domination de Ryanair parmi les utilisateurs d'AirHelp, cette compagnie étant celle qui enregistre le plus haut niveau de suivi tant en Espagne qu'en Italie. En France, Air France figure parmi les compagnies aériennes les plus suivies par les utilisateurs.

À propos d'AirHelp

AirHelp est une entreprise de technologie du voyage spécialisée dans les perturbations aériennes. Depuis 2013, elle a obtenu des indemnisations pour plus de 3 millions de passagers. 12 millions de passagers ont protégé leurs vols avec AirHelp+ Protection, et des millions d'autres bénéficient des informations disponibles gratuitement sur AirHelp.

AirHelp a également lancé une nouvelle application offrant le suivi des vols en temps réel, des alertes de perturbation et des options de protection supplémentaires.

L'entreprise s'engage pour un avenir plus vert : elle plante un arbre pour 100 perturbations de vol et en a déjà planté plus de 200 000.

Source n°1 mondiale pour les indemnisations de vols

Grâce à une intelligence artificielle innovante et une équipe dédiée de plus de 400 AirHelpers, AirHelp permet à tout voyageur dans l'UE, au Royaume-Uni et au-delà de recevoir jusqu'à 600 € pour les retards et annulations de vols.

Pour plus d'informations sur AirHelp, visitez : https://www.airhelp.com/