70 pays participent au sommet mondial sur l'innovation et le choix en matière de maladies rénales

COVID-19, intelligence artificielle, nouveaux reins implantables, essais cliniques, médecine de précision

WASHINGTON, 16 octobre 2020 /PRNewswire/ -- L'American Association of Kidney Patients (AAKP), la plus grande organisation indépendante de patients atteints de maladies rénales aux États-Unis, et son partenaire stratégique, la George Washington University (GW) School of Medicine & Health Sciences (SMHS), ont pulvérisé leur record d'engagement virtuel avec leur deuxième sommet mondial annuel, « Global Kidney Innovations - Expanding Patient Choices & Outcomes », organisé les 16 et 17 juillet 2020. Le Global Kidney Innovations Summit est devenu la plus grande conférence au monde sur l'innovation dans le domaine rénal dirigée par des patients.

Le sommet a rassemblé des participants de plus de 70 pays et a comporté plus de 20 sessions spéciales d'experts médicaux et de patients : la COVID-19 a un impact sur les reins et les patients qui en sont atteints ; l'intelligence artificielle et le diagnostic précoce des maladies ; une plus grande diversité dans les essais cliniques ; la médecine de précision ; les conditions génétiques telles que l'APOL1 ; les dispositifs implantables portables et artificiels ; et les progrès dans les soins de dialyse à domicile. Des dizaines de milliers de patients, d'experts en essais cliniques, de chercheurs pharmaceutiques, de professionnels de la médecine et de responsables politiques du monde entier ont participé au sommet virtuel.

Le sommet s'inscrit dans le cadre de Decade of the Kidney™, (Décennie du rein) d'AAKP, une initiative stratégique d'innovation et de collaboration mondiale sur dix ans, annoncée l'année dernière lors de la signature du décret bipartite historique de la Maison Blanche Executive Order on Advancing American Kidney Health (décret sur l'avancement de la santé rénale aux États-Unis).

La réunion a été ouverte par le Dr Griffin Rodgers, directeur du National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) et chef de la branche d'hématologie moléculaire et clinique des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis. Le Dr Rodgers est une voix internationale pour l'inclusion des patients dans la recherche et l'innovation, un chercheur, et il est largement reconnu pour ses contributions au développement de l'hydroxyurée, la première thérapie efficace et approuvée par la FDA pour l'anémie falciforme. Le Dr Rodgers a reçu la médaille présidentielle 2018 de la Société américaine de néphrologie (ASN) et est membre du conseil d'administration de l'American Board of Internal Medicine (ABIM). Regarder Remarques du Dr Rodgers lors du Sommet mondial.

Le président de l'AAKP, Richard Knight, qui a reçu une greffe de rein il y a 14 ans, a déclaré : « La maladie rénale est une maladie dévastatrice qui se développe rapidement et qui a un impact négatif sur les patients, les familles et les économies du monde entier. Les innovations futures dans le domaine de la médecine rénale dépendent d'un plus grand engagement des patients grâce à des essais cliniques et des recherches totalement inclusifs, et la GW School of Medicine & Health Sciences est un leader mondial dans ce domaine. Je remercie la doyenne, le Dr Barbara Bass, et le Dr Dominic Raj pour leur respect des patients et leurs efforts pour unir les patients et les cliniciens dans la lutte contre toutes les maladies rénales. » M. Knight siège au conseil consultatif du NIH/NIDDK, est coprésident du sous-groupe d'engagement des parties prenantes du plan stratégique, et coprésident du comité d'engagement communautaire pour le projet de médecine de précision rénale (Kidney Precision Medicine Project, KPMP). Knight est un leader de la cause des reins connu au niveau national.

Le Dr Dominic Raj, coprésident du sommet mondial, professeur de médecine et chef de la division des maladies rénales et de l'hypertension pour GW SMHS, a déclaré : « L'excellence n'est jamais un accident, mais une marque de persistance et de travail d'équipe. Deux grandes institutions ayant un objectif synergique se sont associées pour amener cette réunion au sommet, animées par l'esprit motivant des patients atteints de maladies rénales. Le sommet de cette année a mis en évidence non seulement le besoin urgent de découvertes innovantes et d'engagement des patients, mais aussi les progrès significatifs réalisés sur la scène mondiale dans le domaine de la néphrologie. »

Paul T. Conway, co-président du Sommet mondial et président de l'AAKP pour la politique et les affaires mondiales, a déclaré : « L'AAKP et notre ami le Dr Dominic Raj ont conçu le Sommet mondial sur les innovations rénales comme un événement international distinct visant à accélérer la coopération entre les patients, les chercheurs, les cliniciens et les professionnels de la politique. Les patients en néphrologie du monde entier exigent un choix de soins beaucoup plus large et sont bien conscients de la valeur unique que les informations sur les préférences des patients ont parmi les leaders de l'innovation, qui sont à l'origine de la prochaine génération de diagnostics, d'appareils et de produits biologiques. L'AAKP est prête à travailler avec des patients du monde entier pour défendre et faire avancer les idées de courageux leaders de l'innovation par le biais de processus réglementaires, législatifs et de paiement pour résoudre le problème des maladies rénales. » Conway est un greffé du rein il y a 23 ans et un ancien patient de dialyse péritonéale à domicile. Il fait partie du groupe d'experts externes des NIH/NIDDK pour le KPMP, est membre du conseil de spécialité en néphrologie de l'ABIM, et rédacteur de l'avis des patients pour le Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN) (Journal clinique de la société américaine de néphrologie).

Knight et Conway sont les récipiendaires de la médaille présidentielle de l'ASN 2017. Au cours du sommet, l'AAKP a annoncé un partenariat stratégique avec le Renal Patient Support Group (RPSG), un groupe international de patients basé sur des données probantes au Royaume-Uni. Les organisations s'engagent à accélérer les liens entre les patients atteints de maladies rénales dans le monde entier afin d'améliorer les connaissances des patients au sein d'un réseau international de chercheurs, d'experts en essais cliniques, d'innovateurs, d'entreprises et de dirigeants gouvernementaux. Cette annonce révolutionnaire est la première du genre dans la communauté des patients atteints de maladies rénales et signale l'élargissement du soutien à un Consortium international du rein.

Toutes les présentations du Sommet mondial 2020 sont disponibles à la demande et continueront de toucher des dizaines de milliers de téléspectateurs supplémentaires dans le monde entier afin d'accroître la portée de l'AAKP et de GW SMHS du Sommet mondial de cette année. L'événement inaugural AAKP/GW en 2019 a rassemblé un peu plus de 50 pays et un public combiné en personne et dans le monde entier dépassant les 20 000 personnes.

AAKP et GW SMHS remercient les sponsors du Sommet mondial 2020 : Amgen, Inc ; CareDx, Inc ; Natera ; Eurofins Transplant Genomics ; Outset Medical ; et Retrophin. Des informations sur le Sommet mondial de 2021 seront publiées sur le site https://aakp.org/programs-and-events/2nd-annual-global-summit-global-kidney-innovations-expanding-patient-choices-outcomes/ dès qu'elles seront disponibles..

CONTACT POUR LES MÉDIAS :

Jennifer Duplessie

Responsable marketing et communication

[email protected]

(813) 400-2394

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/596158/AAKP_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.aakp.org



SOURCE American Association of Kidney Patients