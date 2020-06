À l'heure où les organisations entendent répondre à la crise du COVID-19, Avanade lance un outil visant à aider les entreprises à accélérer leur adoption de l'intelligence artificielle

Une recherche récemment publiée, menée pour le compte d'Avanade par le cabinet de recherche indépendant Vanson Bourne, révèle que seulement un pour cent des sociétés sont pleinement « matures en termes d'IA ». Or, celles qui réussissent à intégrer pleinement l'IA dans leurs activités peuvent multiplier par cinq leur retour sur investissement, grâce à une combinaison de productivité accrue, d'amélioration de l'efficience des processus et de réduction des coûts d'exploitation.

Afin d'aider les entreprises à évaluer où elles se situent dans le cadre de leur parcours d'IA, ainsi qu'à repenser les moyens de l'accélérer, Avanade a développé un outil spécialisé qui mesure la maturité d'IA d'une organisation dans cinq domaines clés d'adoption de l'IA, parmi lesquels :

la stratégie d'IA

les talents en IA et la culture d'IA

l'éthique numérique

la chaîne logistique de données et l'analytique

les technologies et les processus

L'outil utilise ensuite les informations de l'évaluation, ainsi que les données recueillies dans le cadre du Sondage sur la maturité d'IA d'Avanade auprès de 1 700 décideurs commerciaux et informatiques confirmés dans 15 pays, afin de déterminer la position de la société ainsi que de souligner les domaines clés dans lesquels développer et intégrer l'IA pour optimiser les activités.

« Tandis que les incertitudes autour de l'impact humain de l'IA diminuent significativement ces dernières années, la plupart des entreprises se demandent comment la mettre en œuvre pour aboutir à des résultats commerciaux significatifs et durables », a déclaré Simon Thomas, responsable Données et IA chez Avanade. « À l'heure où la résilience des entreprises est actuellement testée au maximum, les organisations doivent repenser et accélérer leur intégration de l'IA afin de tirer pleinement partie de ses avantages, quelle que soit l'évolution future. Notre outil d'évaluation de l'IA peut les aider à débuter et à prendre part à cette aventure. »

La recherche d'Avanade démontre que si la plupart des entreprises reconnaissent que l'IA offre le potentiel d'engendrer un impact positif sur leurs activités, de nombreux dirigeants ont des difficultés à la mettre en œuvre avec succès :

Stratégie d'IA : bien que 95 % des répondants considèrent l'IA comme un élément crucial, un tiers d'entre eux (32 %) citent l'élaboration d'une stratégie d'IA comme l'un des trois principaux obstacles, et une part équivalente des répondants (35 %) recherchent une aide extérieure pour créer leur stratégie.

bien que 95 % des répondants considèrent l'IA comme un élément crucial, un tiers d'entre eux (32 %) citent l'élaboration d'une stratégie d'IA comme l'un des trois principaux obstacles, et une part équivalente des répondants (35 %) recherchent une aide extérieure pour créer leur stratégie. Talents et culture : 80 % des répondants conviennent que la culture d'entreprise et le changement constituent LES éléments décisifs de la réussite à long terme de l'IA, et plus de la moitié (54 %) ont des difficultés à recruter des talents en IA et/ou à modifier leur culture d'entreprise.

80 % des répondants conviennent que la culture d'entreprise et le changement constituent LES éléments décisifs de la réussite à long terme de l'IA, et plus de la moitié (54 %) ont des difficultés à recruter des talents en IA et/ou à modifier leur culture d'entreprise. Éthique numérique : 96 % des répondants considèrent qu'il est nécessaire de garantir « délibérément l'éthique numérique » pour mettre en œuvre l'IA, et 66 % mettent en œuvre un cadre d'éthique numérique.

96 % des répondants considèrent qu'il est nécessaire de garantir « délibérément l'éthique numérique » pour mettre en œuvre l'IA, et 66 % mettent en œuvre un cadre d'éthique numérique. Technologies et processus : 61 % des répondants ont expérimenté l'automatisation et l'analytique avancée, la moitié recourant à la vision par ordinateur (35 %) ou à des agents virtuels (34 %).

61 % des répondants ont expérimenté l'automatisation et l'analytique avancée, la moitié recourant à la vision par ordinateur (35 %) ou à des agents virtuels (34 %). Chaîne logistique de données : 65 % des organisations affirment que la qualité des données doit être améliorée.

La synthèse de chacun des cinq domaines explorés par la recherche d'Avanade est disponible sur Avanade.com.

À propos de la recherche :

La recherche a été menée entre 2018 et 2020 via le cabinet de recherche Vanson Bourne .

2020 via le cabinet de recherche . Le cabinet a interrogé 1 700 décideurs confirmés dans les domaines des RH, des opérations, de l'informatique, du marketing, des services et du support, ainsi que d'autres dirigeants, parmi lesquels des dirigeants supérieurs.

Secteurs pris en compte : fabrication industrielle, banque de détail/assurance générale, biens de consommation emballés/fabrication B2C, ressources, vente au détail, et autres secteurs commerciaux.

Pays d'origine des répondants : États-Unis, Canada , Royaume-Uni, Irlande, France , Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne, pays nordiques, Japon, Singapour et Australie.

