À L'AÉROPORT, ÊTES-VOUS PLUTÔT ORGANISÉ OU EN MODE PILOTE AUTOMATIQUE ?

Une nouvelle enquête révèle qui sont les personnes les plus organisées lorsqu'elles voyagent. Près de la moitié des vacanciers français déclarent que leur personnalité change lorsqu'ils arrivent à l'aéroport.

45 % des voyageurs déclarent assumer la responsabilité de leur groupe en activant le « mode organisé », mais 65 % des voyageurs oublient parfois de s'enregistrer avant d'arriver à l'aéroport.

», mais 65 % des voyageurs oublient parfois de s'enregistrer avant d'arriver à l'aéroport. Un quart d'entre eux (26 %) adoptent le « mode autopilote », c'est-à-dire qu'ils suivent les directives de quelqu'un d'autre pour circuler dans le terminal.

», c'est-à-dire qu'ils suivent les directives de quelqu'un d'autre pour circuler dans le terminal. Les habitants d'Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les plus susceptibles d'adopter un profil « sportif », cherchant à être les premiers à monter dans l'avion et à en descendre.

Pour aider les voyageurs à mieux se préparer, British Airways a réuni des conseils d'experts sur la façon d'être mieux organisé, et l'influenceuse de voyage The Folding Lady partage ses meilleures astuces de préparation de bagages et explique comment les voyageurs peuvent profiter de la politique généreuse de British Airways en matière de bagages.

PARIS, 3 août 2023 /PRNewswire/ -- Êtes-vous plutôt organisé, aventurier ou en mode pilote automatique ? Alors que les vacances d'été se poursuivent, une nouvelle étude menée par British Airways révèle quel profil les voyageurs français sont les plus susceptibles d'adopter lorsqu'ils prennent l'avion pour partir en vacances. Près de la moitié (44 %) des vacanciers disent avoir déjà vu un membre de leur famille changer de personnalité lors d'un vol.

Mode organisé - Des millions de voyageurs français reconnaissent adopter un mode organisé, en arrivant tôt, en prenant le contrôle des passeports et en adoptant une stratégie de départ stricte. Près de la moitié (45 %) des vacanciers déclarent préférer prendre les choses en main, les habitants du Grand Est étant les plus enclins à adopter ce profil (55 %).

Par rapport à leurs homologues européens, seulement 1 Français sur 5 (21 %) préfère se rendre à l'aéroport le plus tôt possible, contre 27 % des Allemands et 1 Italien ou Britannique sur 3. Les Américains sont en tête de liste, 35 % d'entre eux préférant optimiser le temps passé au terminal.

Mode flâneur - Seuls 6 % des personnes interrogées se décrivent comme flâneurs, ayant une approche détendue du voyage, prenant leur temps pour se rendre à l'avion et étant souvent parmi les derniers à monter dans l'avion.

Mode sportif - À l'inverse, les 18-25 ans sont la tranche d'âge la plus encline à vouloir être parmi les premiers à descendre de l'avion et à récupérer leurs bagages après l'atterrissage. Près de 4 personnes interrogées sur 10 dans le sud de la France ont déclaré s'identifier à ce profil, considérant le voyage comme un sport olympique et se précipitant vers la sortie.

Mode aventurier - Seuls 9 % des voyageurs français se considèrent comme des « aventuriers de l'aéroport », heureux de se détacher du peloton et de passer beaucoup de temps à visiter l'aéroport, les boutiques et les restaurants du terminal, et à découvrir les environs.

Mode pilote automatique - Un voyageur français sur quatre (25 %) a déclaré préférer « suivre le courant », les plus de 65 ans étant les plus susceptibles d'adopter ce comportement (31 %). Les Bretons sont les plus susceptibles d'adopter ce profil, 36 % d'entre eux déclarant qu'ils laissent quelqu'un d'autre prendre les rênes.

Même si 1 personne sur 5 (21 %) pense que ses vacances commencent au moment de faire ses valises, 30 % ne savent pas quels articles sont autorisés dans leurs bagages enregistrés ou combien de bagages sont autorisés, et un nombre similaire (28 %) n'est pas sûr des articles autorisés dans leur bagage à main. British Airways propose des franchises de bagages généreuses pour toute la famille.

Pauline Price, agent du service clientèle de British Airways, a déclaré : « Je travaille chez British Airways depuis plus de 18 ans et j'ai vu tous les types de voyageurs se présenter à l'aéroport. C'est formidable de savoir que les français organisés prennent les choses en main et permettent aux familles de profiter des vacances qu'elles méritent. »

Pour être organisé au mieux possible cet été, British Airways a créé une page dédiée (ba.com/before-you-fly) et un nouvel e-mail de pré-voyage pour les clients, avec des conseils utiles sur ce qu'ils doivent faire avant le voyage pour éviter de flâner.

L'influenceuse de voyage The Folding Lady a établi les meilleurs conseils de préparation de bagages pour ceux qui voyagent avec British Airways cet été.

- L'enquête, menée par YouGov en juillet 2023, a interrogé 1 000 personnes en France.

- British Airways teste une nouvelle technologie d'orientation numérique pour aider les clients qui transitent par le terminal 5 et le terminal 3 de l'aéroport Heathrow de Londres cet été. Cette nouvelle technologie fournit aux clients en correspondance des instructions claires pour les aider à se rendre de leur porte d'arrivée à leur porte d'embarquement.

