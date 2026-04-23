À l'Ambassade de Grèce à Paris, Têtes Helléniques de George Petrides

Six sculptures monumentales pour traverser 2 500 ans d'histoire grecque

Jusqu'au 22 mai 2026 — visites sur rendez-vous : [email protected]

PARIS, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'Ambassade de Grèce à Paris (17, rue Auguste-Vacquerie, 16e) présente Têtes Helléniques, une exposition de six sculptures monumentales de George Petrides. À travers cet ensemble, le sculpteur grec propose une traversée de 2 500 ans d'histoire et de civilisation grecques, de l'Antiquité classique à l'époque contemporaine, chaque période étant incarnée par le visage d'un membre de sa propre famille.

Paris occupe une place singulière dans le parcours de l'artiste. C'est ici, à l'adolescence, qu'il étudie le français à Reid Hall, centre universitaire associé à Columbia University. C'est ici également qu'il approfondit sa formation sculpturale à l'Académie de la Grande Chaumière, dans l'atelier même où Antoine Bourdelle enseigna à Alberto Giacometti. Cette relation avec la France se prolonge dans son histoire familiale : son épouse a passé une partie de sa jeunesse à Paris, où son père, Evan Galbraith, exerçait les fonctions d'ambassadeur des États-Unis.

À propos de l'exposition

Avec Têtes Helléniques, George Petrides inscrit son travail dans le dialogue de la sculpture avec l'histoire, la mémoire et la transmission. Chacun des six bustes monumentaux correspond à un moment décisif de l'histoire grecque, à travers le visage d'un proche de l'artiste. À la fois intime et historique, l'exposition fait dialoguer la continuité familiale et la longue durée de l'expérience grecque.

Le processus de l'artiste associe le modelage traditionnel en argile, la numérisation 3D et la fabrication numérique, avant une finition à la main à l'aide de métaux et de patines, mettant en relation plusieurs millénaires de tradition sculpturale et les moyens technologiques contemporains.

La présentation parisienne constitue la huitième étape d'une tournée internationale de dix lieux. Elle fait suite à la Biennale de Venise 2024, où Têtes Helléniques fut présentée comme événement collatéral et signalée par l'Associated Press parmi les manifestations les plus remarquées de ce programme parallèle. À ce jour, l'exposition a accueilli plus de 100 000 visiteurs.

Alors qu'elle s'apprête à quitter Paris pour Berlin, ces dernières semaines à l'Ambassade offrent au public une ultime occasion de la découvrir avant sa clôture, le 22 mai 2026. Une visite guidée en vidéo, en français, par l'artiste, est disponible sur www.hellenicheads.gr.

Jusqu'au 22 mai 2026 — visites sur rendez-vous : [email protected]

À propos de George Petrides

Né à Athènes en 1964, George Petrides est l'auteur de plus de 30 sculptures publiques permanentes installées dans huit pays et intégrées à des collections institutionnelles, éducatives, gouvernementales, hospitalières, muséales et religieuses. Plus d'informations : www.petrides-public.art

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