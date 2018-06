À l'occasion de l'ISC 2018, TYAN présente des plateformes de serveurs CHP et cloud dotées du processeur Intel Xeon Scalable

« Les plateformes CHP de TYAN sont dotées de processeurs Intel® Xeon® Scalable et prennent en charge de nouvelles technologies comme Intel® AVX-512 et Intel® Omni-Path Networking Fabric. Les plateformes de serveurs TYAN prennent également en charge le plus grand nombre de cartes d'accélération PCIe dans le secteur », explique Danny Hsu, vice-président de l'unité TYAN de MiTAC Computing Technology Corporation.

La Thunder HX FT77D-B7109 est dotée de deux processeurs Intel Xeon Scalable afin d'accroître la capacité d'extension totale dans un système 4U et offre un logement PCIe x16 standard supplémentaire pour les 8 cartes d'accélération haute performance double largeur. Ce logement PCIe x16 supplémentaire peut accueillir une carte de retemporisation NVMe pour un déploiement NVMe ou une carte réseau haut débit telle que 100 Gigabit EDR Infiniband, 100 Gigabit Ethernet ou 100 Gigabit Intel Omni-Path Fabric pour la mise en grappes MPI. Cette plateforme se spécialise dans des charges de travail massivement parallèles comme le calcul scientifique, le séquençage génétique, la découverte de pétrole et de gaz, la reconnaissance faciale à grande échelle et la cryptographie.

La Thunder HX FA77-B7119 est élargie à partir de la même configuration système de FT77D-B7109. Cette plateforme prend en charge deux processeurs Intel Xeon Scalable, 24 logements DIMM et jusqu'à 11 logements PCIe x16 (ou 20 PCIe x8 et 1 PCIe x16). La FA77-B7119 s'ajoute à une carte de stockage mezzanine interne PCIe x16, ce qui permet aux clients de combiner 14 lecteurs SATA 2,5", jusqu'à 8 lecteurs SAS sans devoir utiliser l'un quelconque logement d'extension. Elle est optimisée pour bon nombre des nouvelles charges de travail de calcul cognitif d'aujourd'hui comme l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle.

Offrant d'incroyables performances en termes de formation et d'inférence, la Thunder HX TA88-B7107 est l'option de serveur CHP de TYAN qui offre actuellement les meilleures performances. Cette plateforme 2U est dotée de deux processeurs Intel Xeon Scalable et peut accueillir jusqu'à huit cartes graphiques haute performance dotées de la technologie NVLink. Elle est également dotée de 4 logements PCIe x16 pour des cartes réseau haut débit et de 24 logements DIMM prenant en charge jusqu'à 3 To de RAM système.

La Thunder HX FT48T-B7105 de TYAN est une plateforme pour station de travail en caisson dotée de deux processeurs Intel Xeon Scalable, et elle prend en charge jusqu'à 5 cartes graphiques de station de travail haute performance. Cette station de travail haut de gamme procure un maximum d'E/S pour les utilisateurs intensifs professionnels, et est destinée au rendu 3D et au traitement de l'image.

Ciblant l'infrastructure hyperconvergée des récents centres de données, la Thunder CX TN200-B7108-X4L est une plateforme de serveur 2U à 4 nœuds et double socket prenant en charge 12 lecteurs SAS/SATA 3,5" dans une armoire 2U pour le stockage des mégadonnées. Avec un total cumulé de 8 sockets d'unité centrale, 64 logements DDR4 DIMM, 8 logements PCIe et 8 lecteurs NVMe M.2 pour l'ensemble du châssis, cette plateforme est idéale pour un déploiement d'infrastructure hyperconvergée.

Plateformes CHP de TYAN présentées à l'ISC 2018

Thunder HX FT77D-B7109 : plateforme 4U à double socket dotée du processeur Intel Xeon Scalable prenant en charge jusqu'à 24 logements DDR4 DIMM, 9 logements PCIe x16 et 14 lecteurs SATA 6Gb/s 2,5" permutables à chaud, 4 des baies prenant en charge des lecteurs NVMe U.2 (en option)

Thunder HX FA77-B7119 : plateforme 4U à double socket dotée du processeur Intel Xeon Scalable prenant en charge jusqu'à 24 logements DDR4 DIMM, 11 logements PCIe x16 et 14 lecteurs SATA 6Gb/s 2,5" permutables à chaud, 4 des baies prenant en charge des lecteurs NVMe U.2 (en option)

Thunder HX TA88-B7107: plateforme 2U à double socket dotée du processeur Intel Xeon Scalable prenant en charge prenant en charge jusqu'à huit accélérateurs GPU, 24 logements DDR4 DIMM et deux lecteurs NVMe U.2 2,5"

Thunder CX TN200-B7108-X4L : plateforme 2U à double socket et 4 nœuds dotée du processeur Intel Xeon Scalable. Chaque nœud prend en charge jusqu'à 16 logements DDR4 DIMM et 3 lecteurs SAS 12Gb/s ou SATA 6Gb/s 3,5"

Thunder HX FT48T-B7105 : plateforme pour station de travail en caisson à double socket dotée du processeur Intel Xeon Scalable Processor prenant en charge jusqu'à 12 logements DDR4 DIMM, 6 logements PCIe x16 et 4 ou 8 lecteurs SAS 12Gb/s ou SATA 6Gb/s 3,5" permutables à chaud

