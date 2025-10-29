À l'occasion d'IMARC 2025, MOVUS remporte le prix Mining Beacon Breakthrough Innovation Award pour sa percée dans le domaine de l'IA prescriptive pour les opérations minières

SYDNEY, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- MOVUS (qui fait désormais partie d'Infinite Uptime Inc.), pionnier australien de l'intelligence des actifs industriels, a remporté le prix Mining Beacon Breakthrough Innovation lors de l'International Mining and Resources Conference (IMARC) 2025. Ce prix récompense la contribution de MOVUS à la transformation de l'entretien des actifs de l'industrie minière grâce à son innovation inédite en matière de surveillance industrielle intelligente, qui fonctionne de manière transparente avec sa plateforme d'IA prescriptive activée par le cloud, PlantOS™.

Sanjeev Kumar, Business Unit Head – ANZ, Infinite Uptime, receiving the Mining Beacon Breakthrough Innovation Award from Rob Adamson, Executive Chairman, RFC Ambrian Limited, at IMARC 2025 in Sydney The MOVUS team, along with the Infinite Uptime leadership team at IMARC 2025, Sydney

L'IMARC, qui s'est déroulé à Sydney, en Australie, du 21 au 23 octobre 2025, est l'un des événements les plus importants au monde pour l'industrie minière et des ressources. L'événement a rassemblé plus de 10 000 délégués de plus de 120 pays, y compris des dirigeants gouvernementaux, des grandes sociétés minières, des investisseurs et des innovateurs en matière de technologie, avec un objectif commun : la durabilité, l'innovation et l'excellence opérationnelle.

MOVUS a fait forte impression avec des démonstrations en direct de sa plateforme PlantOS™, suscitant l'intérêt d'opérateurs désireux d'explorer des prises de décision plus intelligentes et assistées par l'IA pour optimiser la fiabilité, la productivité et l'efficacité.

Le prix Mining Beacon Breakthrough Innovation Award a récompensé MOVUS pour son innovation révolutionnaire qui associe un matériel avancé à un moteur d'analyse activé par l'IA. Au cœur de ce système se trouve Ultra vSense, le premier capteur piézoélectrique au monde à intégrer la mesure des vibrations, de la température et de la vitesse de rotation dans un seul appareil compact et robuste conçu pour les conditions d'exploitation minière les plus difficiles. Ultra vSense transmet des données en temps réel à PlantOS™, la plateforme d'IA prescriptive industrielle, permettant de diagnostiquer les pannes et de proposer des recommandations prescriptives.

Le jury a noté que « l'innovation de MOVUS répond à certains des principaux défis auxquels le secteur est confronté, en remplaçant de multiples capteurs sur les sites et en aidant les clients à réduire leurs coûts jusqu'à 40 % tout en atteignant de nouveaux niveaux de sécurité, d'efficacité et de fiabilité dans l'exploitation minière ».

Karthikeyan Natarajan, codirecteur général d'Infinite Uptime Inc., a déclaré : « Le prix Mining Beacon Breakthrough Innovation récompense plus qu'un produit ; il reconnaît l'état d'esprit d'une industrie en pleine transformation. Chez Infinite Uptime, nous réimaginons la façon dont les opérations industrielles complexes sont gérées en combinant les données, l'IA et une expertise approfondie du domaine pour prédire et prévenir les défaillances avant qu'elles ne se produisent et réduire les coûts de production. Cette reconnaissance renforce notre mission qui consiste à faire de la fiabilité une science - en aidant les principaux fabricants du monde à mettre en place des opérations plus intelligentes, plus sûres et plus durables ».

Malcolm Schulstad, directeur de l'exploitation de MOVUS, a ajouté : « L'IMARC a été une semaine formidable pour MOVUS. Nous avons reçu beaucoup d'intérêt de la part de sociétés minières et de partenaires désireux de moderniser leurs pratiques de maintenance avec PlantOS, et le fait de remporter le prix de l'innovation montre comment une société australienne peut fournir une technologie qui aide l'industrie à améliorer la fiabilité, à réduire les coûts et à rendre les opérations plus sûres. C'est un privilège de faire partie de la communauté minière. »

À propos de MOVUS :

MOVUS (qui fait maintenant partie de Infinite Uptime Inc.) est un innovateur technologique australien qui prolonge la durée de vie des actifs industriels, réduit les temps d'arrêt non planifiés et soutient des opérations plus durables grâce à des solutions de surveillance intelligentes et évolutives. Propulsé par PlantOS™, la plateforme d'IA prescriptive la plus validée par les utilisateurs au monde, MOVUS combine des informations alimentées par l'IA, des diagnostics continus et une assistance pratique pour aider les industries à passer d'une maintenance prédictive à une maintenance prescriptive avec facilité et précision.

https://movus.com.au/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2807164/Award_Ceremony.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2807165/MOVUS_Team.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2796162/5587078/MOVUS_Logo.jpg