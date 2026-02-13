À l'occasion du 80e anniversaire du Petit Prince, WePlay s'associe à cette licence iconique pour réinventer l'amour et la rencontre chez les jeunes

PARIS, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- WePlay, plateforme sociale et de divertissement de nouvelle génération, annonce une collaboration officielle avec l'univers du chef-d'œuvre de la littérature française « Le Petit Prince ». Du 7 au 20 février 2026, cette activation mondiale offrira aux jeunes utilisateurs une expérience romantique mêlant héritage littéraire et divertissement social moderne. Après des collaborations réussies au Japon, au Moyen-Orient et dans d'autres régions, il s'agit d'une nouvelle initiative stratégique pour WePlay sur le marché européen.

WePlay Partners with Classic IP to Redefine Young People's Love

Un classique réinventé : Quand la littérature rencontre le social gaming

L'année 2026 marque le 80e anniversaire de la publication française du Petit Prince. Œuvre intemporelle d'Antoine de Saint-Exupéry, ce livre est devenu un phénomène mondial, avec environ 140 millions d'exemplaires vendus. Traduit en plus de 650 langues et dialectes, il figure parmi les ouvrages les plus influents de l'histoire de l'édition.

En s'associant au Petit Prince, WePlay fait le lien entre la profondeur de ses thèmes universels, solitude, amitié, amour, responsabilité et perte, et sa mission : « rendre le monde plus merveilleux grâce à l'interaction ». En intégrant les personnages, les scènes et l'essence émotionnelle du récit à l'expérience de jeu social, WePlay propose une relecture moderne du classique, permettant aux jeunes générations de ressentir la chaleur et la force de la littérature tout en s'amusant.

Trois volets d'activités pour explorer l'amour sous plusieurs angles

Cette collaboration s'articule autour du thème intemporel de l'amour, à travers trois activités principales :

Activité « Au nom de l'amour » : Les utilisateurs voyagent de planète en planète et rencontrent des personnages emblématiques. En collectant des cadeaux et des objets en édition spéciale « Le Petit Prince x WePlay », ils débloquent de nouvelles bagues et des récompenses exclusives. Cette mécanique fait écho au voyage interstellaire de l'œuvre, tout en renforçant la valeur centrale de WePlay : la connexion émotionnelle.

Activité « Serment dans les nuages » : Les couples peuvent participer en duo à un tirage spécial. En débloquant différents "chapitres", ils accèdent à des surprises exclusives, notamment des cartes-cadeaux, des options de remplacement de bague et des badges d'événement ultra rares. Une bague premium en édition spéciale « Le Petit Prince x WePlay » est également proposée, pour faire briller les promesses d'amour dans l'univers virtuel.

Activité « Balade des sentiments » : Les utilisateurs peuvent envoyer des messages défilants personnalisés (danmu) pour déclarer leur amour à toute la communauté, profiter de réductions limitées dans le temps sur plusieurs bagues, et obtenir chaque jour plus de chances de participer au tirage au sort grâce aux bonus du pass.

Vision d'avenir : Connecter le monde par les jeux, transmettre la chaleur par la culture

Pierre, responsable du marché français de WePlay, déclare : « Le Petit Prince n'est pas seulement un classique littéraire ; c'est aussi un repère émotionnel partagé par les jeunes du monde entier. Les thèmes d'amitié, de responsabilité et d'amour qu'il porte résonnent profondément avec la mission de WePlay : apporter de la joie et des amis aux jeunes du monde entier. Nous espérons que cette collaboration permettra à davantage d'utilisateurs de redécouvrir le charme du Petit Prince à travers le jeu et la socialisation, tout en donnant une nouvelle vie à la littérature classique à l'ère numérique. »

Depuis l'obtention du prix « Application la plus divertissante de l'année » sur Google Play en 2023, WePlay a déployé une stratégie de collaborations avec des licences et univers reconnus dans plusieurs régions, notamment avec Bugcat Capoo, Chibi Maruko-chan et Care Bears. Cette collaboration avec Le Petit Prince renforce la position de WePlay dans la construction d'un écosystème mondial de divertissement social, où le jeu est un média, la socialisation un moteur, et la culture un lien.

À propos de WePlay

WePlay est une plateforme sociale et de divertissement de nouvelle génération, opérée par WEJOY PTE. LTD., dont le siège est à Singapour. Elle combine jeux, interactions vocales et animations de type "party", avec pour mission « apporter de la joie et des amis aux jeunes du monde entier » et pour ambition « rassembler les gens par le jeu et faire avancer le divertissement social en ligne à l'échelle mondiale ». Grâce à des mécaniques de jeu innovantes, une expérience sociale immersive et une communauté chaleureuse, WePlay s'est imposée comme une application de référence auprès des jeunes utilisateurs dans le monde. WePlay adopte une approche produit axée sur « la qualité, l'innovation et la richesse culturelle » et collabore avec des licences reconnues afin de créer des expériences interactives à la fois divertissantes et porteuses de sens.

Caractéristiques de la plateforme :

- Une combinaison innovante de discussions vocales et d'interactions ludiques

- Des jeux phares : « Qui est l'Espion », « Dessine et devine », « Arrache le micro » et bien d'autres.

- Une expérience sociale immersive, en ligne et ponctuellement prolongée hors ligne.

À propos de WEJOY PTE. LTD.

WEJOY PTE. LTD. est une entreprise technologique basée à Singapour, fondée le 23 octobre 2020. Portée par une vision internationale et une forte culture de l'innovation, WeJoy développe ses activités dans les univers du social et du jeu à l'échelle mondiale. L'entreprise se spécialise dans la conception et l'exploitation de jeux sociaux et de jeux casual, avec une priorité : créer des expériences innovantes et attractives qui rapprochent les joueurs partout dans le monde. WeJoy accélère aujourd'hui son expansion internationale et poursuit le développement de ses produits afin de renforcer durablement son impact sur la scène mondiale.

Relations avec la presse

Nom de l'entreprise : WEJOY PTE. LTD.

Contact : Bryant

Email : [email protected]

Site officiel de WePlay : https://weplayapp.com/

Site officiel de WeJoy : https://wejoyhub.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2888496/image1.jpg