À l'occasion du CIIE, China Eastern Airlines signe des contrats d'une valeur record

SHANGHAI, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- China Eastern Airlines a signé de nombreux accords d'approvisionnement lors du 6e salon international d'importation de la Chine (CIIE) le 6 novembre, pour une valeur totale record de plus de 2,5 milliards de dollars.

Quatorze accords ont été signés entre China Eastern Airlines et 13 fournisseurs de renommée mondiale dans le domaine de l'aviation civile, originaires de neuf pays et régions, dont Honeywell, GE Aerospace, dnata catering et China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.

Ces accords portent sur l'acquisition et la maintenance de matériaux et de moteurs d'avions, la fourniture de carburant d'aviation, la restauration en vol, ainsi que l'importation de fruits de mer et de produits agricoles.

China Eastern Airlines est la plus grande compagnie aérienne basée à Shanghai. Elle a participé au CIIE pendant six années consécutives en tant que principal soutien, acheteur, fournisseur de services et transporteur aérien désigné.

China Eastern Airlines prévoit de desservir 246 destinations nationales et internationales au cours de la nouvelle saison de vols, dont 181 destinations nationales, six destinations régionales et 59 destinations internationales.

Grâce à son réseau de liaisons bien établi, China Eastern Airlines profitera du CIIE pour promouvoir des partenariats mondiaux et partager les opportunités que présente ce salon important.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2272150/1_ceremony.jpg