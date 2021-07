A Sound of Change - Noting dévoile ses ear (1)

« Les Nothing ear (1) apportent un air de changement sur un march é saturé et qui souffre d ' un manque de diff é renciation en termes de design. Ce premier produit donne le ton aux futurs objets connect é s de la marque qui constitueront ensemble l 'écosystème Nothing. Les Nothing ear (1) allient technologies avanc ées, ingénierie pré cise et design novateur, le tout à un prix accessible. » à déclaré Carl Pei, CEO et co-fondateur de Nothing.

Un design unique

L'esthétique épurée des Nothing ear (1) avec leur design transparent laisse apparaître toute l'ingénierie du produit exposant ainsi la majeure partie des composants tels que les microphones, les aimants et le circuit imprimé. Chaque élément a été pensé avec un but précis, de la pastille rouge indiquant l'écouteur « Droit » à la surface plate des écouteurs qui permet de gérer les commandes gestuelles de manière intuitive. Leur design a par ailleurs été développé pour offrir un confort incomparable. Chaque écouteur pèse seulement 4,7 g et présente des évents pour réduire la pression interne de votre oreille. Le design ergonomique des Nothing ear (1) vient épouser la forme de votre oreille et les trois embouts en silicone de tailles différentes vous permettent de parfaitement les ajuster.

Une expérience sonore pure

La pureté du son est obtenue grâce à un haut parleur dynamique de 11.6 mm. Les ingénieurs du son de chez Teenage Engineering ont minutieusement travaillé sur le traitement sonore afin d'obtenir des performances équilibrées dans les graves, les médiums et les aigus. Par ailleurs, le Bluetooth 5.2 permet une connectivité de grande qualité afin de ne jamais rater aucune note.

Réduction de bruit active ultra-performante

La réduction de bruit active des Nothing ear (1) opère grâce à trois micros haute définition pour vous permettre de profiter de vos musiques, films et podcasts en toute tranquillité. Le mode « Light » permet une réduction modérée du bruit, tandis que le mode « Maximum » supprime le bruit dans des environnements plus bruyants comme dans un avion ou au bureau. Lorsque l'utilisateur souhaite revenir à la réalité, il n'a qu'à activer le mode « Transparency ». Enfin, Clear Voice Technology est une technologie spécialement développée pour les Nothing ear (1) qui réduit les bruits de fond gênants lorsque vous parlez, y compris dans des conditions venteuses, afin que votre voix soit claire, nette et précise lors de vos appels.

Jusqu'à 34 d'heures d'autonomie

Les Nothing ear (1) misent sur une autonomie pouvant aller jusqu'à 5,7 heures d'écoute avec les écouteurs seuls et jusqu'à 34 heures avec le boîtier[1]. Le boîtier compact bénéficie de la charge rapide : 10 minutes de charge du boîtier permettent d'obtenir jusqu'à 8 heures d'autonomie. Le boîtier des Nothing ear (1) dispose également de la recharge sans fil et est compatible avec tous les chargeurs Qi.

D'autres fonctionnalités, notamment disponibles via l'app ear (1)[2], incluent Find My Earbud (Trouver Mon Ecouteur) », l'égaliseur, différents modes de réduction de bruit active, des commandes gestuelles personnalisables, ainsi que la détection intra-auriculaire et l'appairage rapide[3]. Enfin, les Nothing ear (1) résistent à la transpiration et aux éclaboussures (IPX4).

Les Nothing ear (1) seront disponibles :

À partir du 31 juillet 2021 à 15h en quantité limitée sur Nothing.tech,

À partir du 17 août 2021 dans 45 pays dont la France sur Nothing.tech et chez nos partenaires dont la liste sera dévoilée prochainement.

À propos de Nothing

Nothing se consacre à supprimer les barrières entre les utilisateurs et la technologie pour créer un avenir numérique homogène. Basé à Londres et fondée par Carl Pei et son équipe, Nothing a pour ambition de ramener un élan de créativité, de passion et de confiance dans le domaine de la technologie.

Nothing est une société privée qui compte parmi ses investisseurs GV (anciennement Google Ventures) et d'autres investisseurs privés, notamment Tony Fadell (directeur de Future Shape et inventeur de l'iPod), Casey Neistat (personnalité YouTube et co-fondateur de Beme), Kevin Lin (co-fondateur de Twitch) et Steve Huffman (co-fondateur et PDG de Reddit).

[1] La durée de vie de la batterie dépend des réglages des Nothing ear (1), de l'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.

[2] L'application est compatible avec les smartphones Android 5.1 et plus et iOS 11 et plus.

[3] Appairage instantané avec les appareils Android compatibles. Il suffit d'ouvrir le boîtier et d'appuyer sur le bouton d'appairage.

