Het geluid van verandering is er - Nothing ear (1)

"Nothing ear (1) is een frisse wind in een onoverzichtelijke en onverschillige markt, en zet de toon voor onze toekomstige verbonden digitale wereld," zei Carl Pei, CEO en medeoprichter van Nothing. "Het product combineert geavanceerde technologie, precieze techniek en baanbrekend design voor een ongelooflijke prijs."

Iconisch ontwerp

Design zoals je nooit eerder hebt gezien: de ruwe schoonheid van ear (1)'s ontwerp wordt gekenmerkt door transparantie die de techniek blootlegt, waaronder microfoons, magneten en printplaat. Alles bij ear (1) heeft een doel - van het direct herkenbare rode kleursignaal voor 'rechts' tot de speelse vissenoog gaatjes van de draadloze oplaadcase waarin de oordoppen passen. Het ziet er niet alleen onderscheidend uit, ear (1) is ook ontworpen voor geavanceerd comfort. Elke oordop weegt maar 4,7 g en biedt drukontlastende ventilatieopeningen, een ergonomische pasvorm en drie aanpasbare siliconen oordopjes.

Puur geluid

Puur geluid begint met een grote driver, van 11,6 mm om precies te zijn. De audiofielen van Teenage Engineering hebben de software en hardware zorgvuldig afgesteld voor een gebalanceerde bass-, midden- en hoge-tonenprestaties. Achter de schermen zorgt de nieuwste Bluetooth 5.2-connectiviteit ervoor dat je nooit een beat mist.

Hypermoderne geluidsdemping

De Active Noise Cancellation in ear (1) maakt gebruik van drie high-definition microfoons om je muziek, films en podcasts haarscherp weer te geven. Gebruik de Light-modus voor gematigde ruisonderdrukking en Maximum-modus voor luidruchtige omgevingen zoals in het vliegtuig of op kantoor. Wanneer je klaar bent om de wereld terug binnen te laten, activeer je de Transparency-modus. Voor luide en heldere gesprekken is er Clear Voice Technology die speciaal is ontwikkeld voor ear (1) om storende achtergrondgeluiden, zoals wind, te onderdrukken.

Rauwe kracht

ear (1) bezit heel wat vermogen, met meer dan 5,7 uur luistertijd en meer dan 34 uur met de oplaadcase[i]. De compacte stroombron zorgt voor ultra snel opladen - 10 minuten opladen in de case staat gelijk aan tot 8 uur stroom voor een hele dag. Nothing ear (1) laadt draadloos op en is compatibel met alle Qi-opladers.



Extra functies omvatten omvatten Find My Earbud, EQ, Active Noise Cancellation en Gesture Control-aanpassing via de ear (1)-app[ii], evenals Detectie in het oor en snel koppelen[iii]. De ear (1)-oordoppen zijn ook bestendig tegen zweet en opspattend water.

Nothing ear (1) is beschikbaar op 31 juli 2021 vanaf 15:00 uur door middel van een limited drop op nothing.tech . De open verkoop begint op 17 augustus 2021 in 45 landen en regio's, waaronder Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje en meer, zowel op nothing.tech en in geselecteerde winkels, inclusief Selfridges.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste informatie volg Nothing op Instagram en Twitter of bezoek nothing.tech en abonneer je op de nieuwsbrief.

Over Nothing

Nothing is toegewijd om de barrières te verwijderen tussen mensen en technologie om een naadloze digitale toekomst te creëren. Het in Londen gevestigde Nothing wil mensen inspireren om opnieuw te geloven in het positieve potentieel van technologie. Vanaf 2021 brengt Nothing kunstenaarschap, passie en vertrouwen terug naar het gebied van consumententechnologie.

Nothing is een particuliere onderneming met ondersteuning van GV (vroeger Google Ventures) en andere private investeerders zoals Tony Fadell (Directeur bij Future Shape en uitvinder van de iPod), Casey Neistat (YouTube-persoonlijkheid en medeoprichter van Beme), Kevin Lin (medeoprichter van Twitch) en Steve Huffman (medeoprichter en CEO van Reddit).

Contactpersoon

[email protected]

[i] De batterijduur hangt af van de ear (1)-instellingen, gebruik, omgeving en andere factoren.

[ii] De app is compatibel met smartphones Android 5.1 en nieuwer en iOS 11 en nieuwer

[iii] Koppel onmiddellijk met compatibele Android-apparaten. Open gewoon de oplaadcase, druk op de knop "Koppelen" en geniet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1581436/Nothing_ear_1_key_visual.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1581435/nothing_ear_1_product.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1581529/Nothing_Logo.jpg

SOURCE Nothing