Aareon investit jusqu'à 100 millions d'euros dans la proptech basée sur l'IA Stonal

PARIS, 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- Stonal, la plateforme de gestion de données leader pour les propriétaires et investisseurs immobiliers en Europe, va bénéficier d'un investissement stratégique d'Aareon, l'un des leaders de solutions SaaS pour l'industrie immobilière, afin d'accélérer son expansion européenne.

Fondée en 2017 par Michel Tolila, actuel président exécutif, et Jean-Maurice Oudot, Stonal a pour mission de fournir des données fiables aux propriétaires et investisseurs immobiliers. Sa plateforme collaborative, alimentée par l'intelligence artificielle, extrait des informations à partir de documents et de plans, créant ainsi une base de données précise et continuellement mise à jour sur les bâtiments, ouverte aux parties prenantes telles que les gestionnaires immobiliers, les géomètres et les assureurs. Ses outils métiers permettent de générer automatiquement trajectoires ESG et plans pluriannuels de travaux pour augmenter le rendement, améliorer la productivité et préserver la valeur.

Depuis sa création, l'entreprise s'est rapidement déployée dans l'immobilier résidentiel et commercial. Début 2024, Stonal a lancé sa solution propriétaire StonalGPT, la première solution d'intelligence artificielle conversationnelle conçue pour le secteur immobilier, s'imposant comme l'un des pionniers dans ce domaine.

Robin Rivaton, directeur général de Stonal, affirme : "Le secteur immobilier, qu'il soit résidentiel ou commercial, se trouve à un carrefour. L'intelligence artificielle représente une opportunité de le remodeler en profondeur, mais elle requiert une masse importante de données sur lesquelles s'appuyer. Afin d'atteindre cette taille critique, nous accélérons notre expansion européenne grâce à ce partenariat stratégique avec Aareon."

Aareon est le fournisseur de référence de solutions SaaS pour l'industrie immobilière européenne, présent dans plusieurs pays tels que la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Avec une clientèle de 13 000 entreprises, Aareon est déployé sur plus de 18 millions de lots.

Harry Thomsen, P-DG d'Aareon, indique : "L'investissement dans Stonal représente une étape stratégique visant à consolider notre gamme de produits 'Aareon Sustain' et à renforcer les compétences du groupe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Avec une demande croissante prévue pour des solutions robustes de gestion des données, cette collaboration consolide non seulement le partenariat déjà existant entre Stonal et Aareon en France, mais nous permet également de répondre aux besoins évolutifs de nos clients, tout en offrant une innovation et une excellence opérationnelle sans précédent."

L'investissement d'Aareon dans Stonal illustre l'engouement grandissant du secteur immobilier pour les solutions technologiques. Ces dernières sont cruciales pour relever les défis majeurs auxquels le secteur est confronté, qu'il s'agisse de grandes entreprises ou de plus petites structures. Les pressions croissantes en matière d'ESG (Environnement, Social, Gouvernance), l'augmentation des investissements, les réglementations de plus en plus strictes concernant la sécurité des bâtiments, ainsi que le taux croissant de vacance des bureaux dû à l'essor massif du télétravail, se conjuguent dans un contexte marqué par des taux d'intérêt élevés. Dans ce contexte, la capacité à évaluer les risques et à anticiper les besoins devient essentielle.

Fondée en 2017, Stonal est la première plateforme de gestion de données pour les propriétaires et investisseurs immobiliers en Europe. Elle accompagne plus de 130 clients, FPI, assureurs, organismes de logement, gestionnaires d'actifs, family offices, à gérer un portefeuille combiné de plus de 200 millions de m² (dont 1,6 million de logements) à travers toute l'Europe. Avec 150 employés, Stonal est présent en France et au Royaume-Uni.

Aareon est le leader européen des solutions SaaS pour l'industrie immobilière, pionnier dans la transition vers un avenir numérique. Notre engagement envers la connectivité entre les individus, les processus et les biens nous permet de rapprocher les différents acteurs de l'écosystème immobilier. Grâce à notre système de gestion immobilière, porté par des solutions logicielles intelligentes, nous favorisons une gestion efficace et une maintenance optimale des biens immobiliers, offrant ainsi des expériences numériques de premier ordre à tous les intervenants.

Dans notre quête perpétuelle d'innovation, Aareon demeure le partenaire fiable de l'industrie, catalysant un changement positif pour la création d'espaces durables pour tous. Avec une équipe dévouée d'environ 2 000 professionnels, Aareon a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 410 millions d'euros et un EBITDA ajusté pro forma de 137 millions d'euros en 2023.

