ABSL Poland cherche une coopération avec de nouvelles entreprises technologiques

VARSOVIE, Pologne, 7 août 2020 /PRNewswire/ -- L'ABSL tech lab, géré par l'Association of Business Services Leaders (Pologne), invite les jeunes entreprises technologiques à proposer leurs solutions aux entreprises mondiales. Les défis définis par le secteur des services aux entreprises sont exposés et disponibles à l'adresse https://absltechlab.pl/.

L'ABSL tech lab est le résultat des limites observées tant par les sociétés technologiques que par les entreprises. Dans le cas des sociétés technologiques, en particulier celles qui sont relativement jeunes, ces limites résultent de la difficulté d'atteindre les entreprises. D'un autre côté, les entreprises, avec leurs fournisseurs bien établis, sont souvent bloquées par leur capacité limitée à passer en revue le marché pour trouver les outils les mieux adaptés à leurs besoins. La plateforme ABSL Tech Lab est conçue pour surmonter ces limites et trouver de nouvelles façons de mettre en œuvre des idées et des solutions technologiques modernes en associant les entreprises aux sociétés technologiques.

« Nous avons décidé de créer une plateforme de coopération entre les startups et les plus grandes sociétés mondiales, afin de mieux répondre au caractère perturbateur du monde post-COVID. L'idée d'une collaboration continue reflète mieux le besoin de trouver des solutions plus flexibles qui peuvent être facilement mises à niveau en vue de s'adapter à l'environnement commercial de plus en plus difficile. En conséquence, les nouvelles sociétés technologiques peuvent devenir des fournisseurs de solutions d'envergure mondiale. Par conséquent, nous créons des règles du jeu pour ceux qui ont le potentiel d'atteindre des clients multinationaux », a déclaré Janusz Dziurzyński, vice-président d'ABSL, responsable du nouveau programme.

La plateforme est une mesure à long terme visant à favoriser le transfert sans heurt de l'innovation entre les startups et les entreprises en activité, dans le but de renforcer leur avantage concurrentiel et de rendre leurs opérations et leurs structures plus agiles. En conséquence, les jeunes sociétés ont accès aux marchés mondiaux et peuvent établir des liens commerciaux précieux qui peuvent servir de tremplin efficace pour les opérations commerciales futures.

Cette année, Procter & Gamble, un partenaire stratégique de longue date de l'ABSL tech lab, s'intéresse aux solutions permettant l'automatisation de l'analyse des données. Ils sont également à la recherche de moyens d'accroître l'efficacité des ventes en ligne et de solutions permettant un contrôle efficace de la chaîne logistique. Le principal partenaire du projet, Citibank Europe plc, une filiale polonaise, invite à présenter des idées dans le domaine des RH qui soutiennent le renforcement de l'engagement et la promotion de la créativité au sein d'équipes dispersées, tout en conservant une grande efficacité. Citi s'intéresse également à l'automatisation des services à la clientèle afin d'améliorer en permanence la qualité pour enrichir l'expérience client et fournir aux clients des solutions permettant la croissance et le progrès économique.

La liste actuelle des défis et des formulaires de candidature est publiée sur le site Web de l'ABSL tech lab. Les nouveaux défis seront régulièrement publiés sur le site Web du programme – www.techlab.pl.

