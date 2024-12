AccessiWay rejoint le groupe team.blue

GAND, Belgique, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- team.blue annonce qu'AccessiWay, leader européen de solutions d'accessibilité numérique, a rejoint le groupe. AccessiWay offre une solution complète permettant de rendre accessibles les sites web, les applications web et mobiles aux personnes en situation de handicap (y compris celles avec des déficiences visuelles, auditives, motrices ou cognitives). AccessiWay garantit la conformité avec la directive européenne sur l'accessibilité numérique EU Accessibility Act, applicable à partir du 28 juin 2025.

Grâce à cette acquisition, team.blue renforce son pôle conformité, déjà soutenu par des marques reconnues telles qu'iubenda, consentmanager et Complianz, tout en affirmant son engagement durable envers l'inclusivité et l'égalité d'accès dans le paysage numérique.

AccessiWay a été fondée en Italie en 2021 par Eldad Barnoon, Gianni Vernetti et Amit Borsok. Ils dirigent une équipe de plus de 75 employés, représentant plus de 13 nationalités, incluant certains des experts les plus reconnus dans le domaine de l'accessibilité numérique.

Depuis sa création, l'entreprise a enregistré une croissance significative chaque année en combinant des technologies innovantes avec des solutions évolutives, telles que son Widget d'accessibilité, reconnu comme l'un des meilleurs de sa catégorie. Avec des clients en Italie, en France, en Autriche et en Allemagne, et une feuille de route claire pour une expansion internationale, AccessiWay a un impact tangible sur des millions de personnes chaque jour, en éliminant les barrières numériques et en faisant progresser l'inclusion grâce à la technologie.

En intégrant AccessiWay au groupe, team.blue élargit son offre de produits de conformité pour ses plus de 3,3 millions de clients, leur permettant de se conformer facilement aux réglementations européennes sur l'accessibilité numérique, dont l'applicabilité sera considérablement étendue à partir de la mi-2025. En s'appuyant sur les capacités et la base de clients de team.blue, AccessiWay renforcera sa position sur les marchés existants et accélérera son expansion internationale ainsi que le développement de sa feuille de route.

"AccessiWay est ravie de rejoindre team.blue, marquant une étape importante pour notre entreprise et notre mission. En tant que leader européen de l'accessibilité numérique, avec une équipe talentueuse de plus de 75 employés répartis dans quatre pays et une base de clients paneuropéenne, ce partenariat stratégique nous permettra d'accélérer notre croissance et notre capacité d'innovation.

Avec l'expérience, les capacités et les ressources de team.blue, nous prévoyons d'améliorer nos solutions technologiques et notre excellence opérationnelle. Nous visons à offrir encore plus de valeur aux utilisateurs finaux, clients et partenaires, tout en poursuivant notre vision de rendre le monde numérique véritablement accessible à tous.

Cette réalisation consolide la position d'AccessiWay en tant que leader du secteur de l'accessibilité numérique et ouvre la voie à un impact encore plus grand sur l'inclusion, en particulier pour les personnes handicapées à travers le monde."

Amit Borsok, cofondateur et PDG d'AccessiWay

"Nous sommes ravis d'accueillir AccessiWay au sein du groupe team.blue. Cette acquisition nous permet d'élargir notre proposition de valeur au sein de notre pôle Conformité, aux côtés d'iubenda, consentmanager, Complianz et d'autres marques leaders en matière de conformité numérique qui ont déjà rejoint la famille team.blue. Notre objectif est d'enrichir continuellement notre portefeuille intégré de produits soigneusement sélectionnés, d'apporter une valeur accrue à nos clients et de rendre leur expérience en ligne plus simple et plus réussie.

Cette transaction souligne également notre engagement à promouvoir l'inclusion et l'égalité d'accès dans le paysage numérique, en parfaite adéquation avec nos principes ESG et notre feuille de route ambitieuse en matière de durabilité"

Claudio Corbetta, PDG de team.blue

À propos de team.blue

team.blue est un acteur numérique incontournable, soutenant les entreprises et les entrepreneurs à travers l'Europe (Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni). L'entreprise regroupe plus de 70 marques à succès, servant 3,3 millions de clients.

team.blue se positionne comme un partenaire unique en offrant des solutions complètes dans les domaines de l'hébergement web, des noms de domaine, du e-commerce, du marketing et de la conformité en ligne. Soutenue par plus de 3 000 experts, la vision de team.blue est de simplifier les activités en ligne en façonnant la technologie et en proposant des produits et services innovants à ses clients.

À propos d'AccessiWay

AccessiWay propose des solutions d'accessibilité numérique de premier plan, rendant les applications web et mobiles accessibles aux personnes en situation de handicap, tout en garantissant leur conformité aux normes et réglementations en vigueur. Fondée en 2021, AccessiWay connaît une croissance continue grâce à l'alliance de technologies innovantes et de solutions évolutives. Chaque jour, AccessiWay supprime les barrières numériques et améliore l'expérience de millions de personnes, tout en promouvant l'inclusion grâce à la technologie.

