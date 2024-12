Accor dévoile ses nouveaux hôtels, resorts et expériences à découvrir dès 2025

VOYAGES EN TRAIN EMPREINTS DE LUXE OU RETRAITES BIEN-ÊTRE EN BORD DE MER, ACCOR CONTINUE DE REPOUSSER LES LIMITES DE L'EXCEPTION

PARIS, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- En 2025, Accor procédera à de nombreuses ouvertures d'hôtels et de resorts où vivre les plus belles expériences hôtelières. Avec ses plus de 45 marques, allant du luxe à l'économique en passant par le milieu de gamme, le Groupe continuera à inspirer les voyageurs en quête de découvertes : luxe ferroviaire ultime, retraites bien-être en bord de mer, destinations urbaines les plus tendances… Le choix est riche, chaque nouvelle offre incarnant l'engagement sans faille de Accor en faveur du développement durable et de l'excellence du service. Dans le monde entier, ce sont plus de 330 000 Heartists* Accor qui partagent leur talent et leur passion en proposant un accueil attentif et sincère, pour des séjours porteurs de sens et créateurs de liens. Découvrez en avant-première les superbes adresses et destinations que Accor dévoilera tout au long de l'année 2025.

LUXE

La Dolce Vita Orient Express, ou la rencontre du « slow travel » et de l'exception selon Accor et Arsenale S.p.A., leader italien de l'hospitalité ferroviaire de luxe. Proposant des voyages thématiques à travers des paysages transalpins à couper le souffle, le train La Dolce Vita Orient Express célèbre le glamour, la joie de vivre et la ferveur artistique de la culture italienne des années 1960. Les hôtes se délecteront des mets imaginés par le chef Heinz Beck (trois fois étoilé au Michelin), qui associe cuisine traditionnelle et contemporaine pour renouer subtilement avec l'esprit de la dolce vita. Les premiers passagers embarqueront au printemps 2025.

L'Orient Express La Minerva prendra ses quartiers dans un établissement historique, en plein cœur de Rome, devenant ainsi le tout premier hôtel au monde à arborer la marque Orient Express. L'hôtel proposera 93 chambres et suites dans l'ancien Palazzo Fonseca, un somptueux palais du XVIIe siècle magnifiquement restauré pour offrir tout le confort contemporain. Sa décoration intérieure et l'orientation artistique ont été confiées au célèbre architecte et designer Hugo Toro, pour une expérience glamour inspirée de la domus romaine et des splendeurs de la Ville éternelle. L'ouverture est prévue début 2025.

Le Faena New York fera vivre l'esprit unique, fait de luxe et d'hospitalité expérimentale, de l'enseigne Faena à New York, à proximité immédiate du parc de High Line et du fleuve Hudson. S'inscrivant dans la Tour Est du complexe One High Line, le Faena New York proposera 120 chambres et suites, des concepts culinaires novateurs dans son restaurant de 465 m2 dirigé par un chef célèbre, et un sanctuaire bien-être (le Tierra Santa Healing House) au sein de son spa de 1 580 m2. Les membres du club Faena Rose bénéficieront d'un accès exclusif à The Living Room, un salon accueillant spectacles et dîners privés avec terrasses extérieures. L'ouverture est prévue mi-2025.

LIFESTYLE (ENNISMORE)

Le 25hours Hotel The Olympia sera le premier 25hours Hotel d'Australie en même temps que le dernier hôtel de charme à ouvrir ses portes à Sydney. Imaginé pour les rêveurs et les anticonformistes, les cinéphiles et les esthètes, l'établissement rendra hommage au théâtre d'art et d'essai dont il s'apprête à occuper les murs : l'Olympia Theatre. Il disposera de 109 chambres, dont trois suites à thème, chaque chambre affichant une œuvre d'art exclusive de l'artiste sydnéen Kubi Vasak. L'hôtel se distinguera par ses quatre bars et restaurants : Jacob the Angel (café anglais et boulangerie), le restaurant Palomar, et le Mulwray, un bar chic à vins et à cocktails. Le Monica, bar en rooftop, offrira quant à lui un superbe panorama de Sydney et sera le point d'orgue de tout passage à l'hôtel. Deux salles de réunion seront également disponibles, la plus grande pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes. L'ouverture est prévue mi-2025.

Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus

Contact:

Melanie MAHIETTE

[email protected]

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2579704/Accor_2025_New_Hotel_Openings.pdf