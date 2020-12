Accord de partenariat entre Suning Inks et la société d'État Hainan Tourism Investment Development afin d'étendre la coopération sur le marché de détail en franchise de droits en Chine

La COVID-19 a perturbé l'industrie du tourisme et a frappé le marché de détail. Comme les touristes sur le départ sont revenus en masse, la demande de produits hors taxes à l'étranger s'est déplacée vers la Chine. En raison du climat tropical agréable de la province de Hainan, le port de libre-échange de Hainan est devenu une destination de vacances encore plus populaire pour les voyageurs chinois par rapport à la période pré-épidémie. De plus, la nouvelle politique de Hainan en matière de boutiques hors taxes, inaugurée le 1er juillet dernier, qui a supprimé le quota annuel de boutiques hors taxes pour les particuliers, a stimulé les ventes hors taxes de Hainan et en a fait une alternative encore plus attrayante pour les achats de produits hors taxes dans un contexte de restrictions de voyage, ont déclaré les analystes.

« Ce partenariat stratégique, qui s'appuie sur la forte dynamique de croissance de la zone de libre-échange de Hainan alimentée par des politiques favorables, nous a donné une excellente occasion d'étendre notre coopération et d'apporter la prospérité à la région en tirant parti de la chaîne d'approvisionnement mondiale de Suning, ainsi que de la riche expérience et du savoir-faire approfondi de la société dans le domaine de la vente au détail intelligente omni-canal et de sa robuste capacité à offrir des services expérientiels personnalisés de première qualité, » a déclaré Steven Zhang, vice-président du groupe Suning.

« Grâce à cet accord historique, nous espérons apporter plus d'opportunités commerciales à Hainan avec notre partenaire », a déclaré Chen Tiejun, président de Hainan Tourism Investment Development Co., Ltd, « Avec Suning, nous allons renforcer notre coopération et lancer plus de projets dans la région, apportant notre contribution respective au développement de la zone de libre-échange de Hainan. »

Avant la cérémonie de signature, Suning International a visité le complexe offshore hors taxes que Hainan Tourism Investment ouvrira officiellement à Sanya à partir du 30 décembre.

Hainan Tourism Investment est une entreprise d'État provinciale approuvée par le comité du parti provincial de Hainan et le gouvernement provincial. Inaugurée le 13 avril 2020, date du deuxième anniversaire de la création de la zone de libre-échange de Hainan, elle s'est engagée à développer une chaîne complète de l'industrie touristique et à créer une plateforme de partenariat pour cultiver l'industrie touristique internationale de Hainan.

Hainan Tourism Investment a reçu en août sa licence de commerce offshore hors taxes pour les îles environnantes, ainsi que sa licence pour l'importation de biens de consommation hors taxes.

Suning International est la branche commerciale mondiale du groupe Suning. Ce segment est engagé dans la construction de chaînes d'approvisionnement d'importation et d'exportation, ainsi que dans la vente au détail intelligente en ligne et hors ligne, dans le but de répondre à la demande croissante des clients chinois pour des produits importés. En plus de Suning International, Suning a développé sa propre plate-forme de services de vente au détail haut de gamme, Sup's. Composante essentielle de la stratégie mondiale de vente au détail de Suning et exemple pionnier de la philosophie de marque internationale de Suning, Sup's s'engage à introduire et à incuber des expériences, des services et des produits spécialisés émergents de qualité haut de gamme à l'échelle mondiale.

Stimuler la consommation hors taxes dans le principal pôle touristique chinois

L'accord conjoint entre Suning et Hainan Tourism Investment permettra de tirer parti des avantages de Suning en matière de chaîne d'approvisionnement mondiale. Fort de ses atouts dans la chaîne d'importation de produits provenant directement de l'étranger, le partenariat fournira des produits cosmétiques, des produits de soins personnels, des meubles design pour la maison, des produits de santé, des denrées alimentaires et bien d'autres choses encore aux consommateurs de Hainan et d'ailleurs. Suning International compte désormais 9 bureaux régionaux dans le monde et a mis en place un plan de développement couvrant le commerce hors taxes, le commerce transfrontalier, le commerce général, le modèle B2B et B2C. La société continue à construire et à améliorer des solutions de service personnalisées pour les marques étrangères de haute qualité et est devenue un fournisseur de services de marques mondiales.

En outre, Suning possède dans son réseau un certain nombre de marques haut de gamme qui excellent dans la consommation expérientielle. Outre Sup's, il y a l'hôtel de luxe Bellagio Shanghai, le restaurant japonais de premier plan KUROGI, qui sont tous deux sous l'égide de Suning International. Ces entreprises ont le potentiel d'apporter à Hainan des activités de marque, des magasins éphémères et diverses activités expérientielles à l'avenir.

En fait, Suning a déjà plus de 70 magasins physiques situés à Hainan, et prévoit de construire une autre entité hors ligne à l'avenir grâce à son accord avec Hainan Tourism Investment.

À propos du groupe Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales de Chine, avec deux sociétés publiques en Chine et au Japon. En 2020, le groupe Suning s'est classé deuxième parmi les 500 premières entreprises non étatiques de Chine avec un chiffre d'affaires annuel de 665,259 milliards RMB (environ 97 milliards de dollars américains) et a continué à figurer en tête de liste dans la catégorie de la vente au détail sur Internet. Adhérant à la mission de l'entreprise qui consiste à « diriger l'écosystème à travers les industries en créant une qualité de vie d'élite pour tous », Suning a renforcé et étendu son activité principale de vente au détail à travers un écosystème d'entreprise composé de multiples industries verticales, y compris l'immobilier commercial, les services financiers et le sport. Suning.com, la principale filiale pionnière dans le domaine de la vente au détail en ligne et hors ligne, a été classée dans le Fortune Global 500 pendant quatre années consécutives, de 2017 à 2020.

