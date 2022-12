ACE Money Transfer et Allied Bank Limited offrent 61 Samsung Galaxy S22 Ultra à des Pakistanais de l'étranger

MANCHESTER, Angleterre, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Un service d'envoi d'argent renommé basé au Royaume-Uni, ACE Money Transfer, collabore avec l'une des plus grandes banques du Pakistan, Allied Bank Limited (ABL), conformément à la vision de la Pakistan Remittance Initiative (PRI), afin d'augmenter les récents flux de transferts de fonds en chute libre. En effet, les réserves étrangères du pays dépendent fortement des transferts de fonds qui représentent près de 8,69 % de son PIB.

ACE Money Transfer and Allied Bank Limited, Giving Away 61 Samsung Galaxy S22 Ultra to Overseas Pakistanis

Tout envoi de fonds effectué via ACE Money Transfer depuis le Royaume-Uni, l'Europe, le Canada, l'Australie et la Suisse et reçu dans n'importe quelle agence Allied Bank du Pakistan jusqu'au 31 décembre 2022, pourra donner lieu au gain d'un des 61 Samsung Galaxy S22 Ultra. Les gagnants quotidiens seront désignés par des tirages au sort hebdomadaires au cours de la campagne.

M. Rashid Ashraf, PDG d'ACE Money Transfer, déclare : « Les Pakistanais de l'étranger contribuent à la stabilité économique en envoyant des fonds. Nous avons toujours facilité la vie des expatriés en leur offrant une technologie de pointe et des services pratiques, rapides, sécurisés et économiques afin de favoriser les envois de fonds vers le Pakistan. Ce partenariat avec Allied Bank Limited accentue l'utilisation des canaux réglementés et récompense les clients en reconnaissant leurs efforts. »

M. Aizid Razzaq Gill, directeur général d'Allied Bank Limited, déclare : « Les envois de fonds des travailleurs ont été une source majeure de revenus étrangers pour le Pakistan au cours des dernières décennies. Allied Bank a toujours été un fervent partisan de la vision de la State Bank of Pakistan qui veut stimuler les envois de fonds par des voies légales. L'alliance stratégique d'Allied Bank avec ACE Money Transfer témoigne de l'intérêt et de l'engagement de la banque à favoriser des transferts de fonds sécurisés et économiques par le biais de canaux formels. »

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nom enregistré « Aftab Currency Exchange Limited »), basée à Manchester, au Royaume-Uni, est une société de transferts de fonds en pleine expansion. Elle offre des services de transfert d'argent en ligne à des millions d'expatriés pakistanais grâce à un réseau étendu de plus de 390 000 sites répartis dans plus de 100 pays dans le monde.

À propos d'Allied Bank Limited

Allied Bank Limited est l'une des plus grandes banques de dépôt du Pakistan, qui existe depuis plus de 75 ans. La banque dispose d'un vaste réseau de plus de 1 425 agences en ligne et de plus de 1 500 guichets automatiques dans tout le pays. Elle offre divers produits et services technologiques à sa clientèle variée, en mettant l'accent sur la transformation numérique et l'automatisation des processus.

