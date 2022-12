ACE Money Transfer en Allied Bank Limited delen 61 Samsung Galaxy S22 Ultra-telefoons uit aan overzeese Pakistanen

MANCHESTER, Engeland, 7 december 2022 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, een gerenommeerde aanbieder van geldoverboekingen in het VK, voert in lijn met de visie van Pakistan Remittance Initiative's (PRI) samen met een van de grootste banken in Pakistan, Allied Bank Limited (ABL), campagne om de recente, sterk dalende instroom van geldoverboekingen tegen te gaan, aangezien de buitenlandse reserves van het land sterk afhankelijk zijn van geldoverboekingen door overzeese Pakistanen die goed zijn voor bijna 8,69% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

ACE Money Transfer and Allied Bank Limited, Giving Away 61 Samsung Galaxy S22 Ultra to Overseas Pakistanis

Elke geldoverboeking vanuit het VK, Europa, Canada, Australië en Zwitserland die via ACE Money Transfer verloopt en die t/m 31 december 2022 in Pakistaan op een bankrekening van een bankkantoor van Allied Bank gestort wordt, komt in aanmerking voor het winnen van een van de 61 Samsung Galaxy S22 Ultra-telefoons. Gedurende deze campagne worden de dagelijkse winnaars via wekelijkse trekkingen bekendgemaakt.

De heer Rashid Ashraf, de CEO van ACE Money Transfer, zegt: "Overzeese Pakistanen helpen de economische stabiliteit door geld naar het land over te boeken. We hebben expats altijd voorzien van de modernste technologie en gebruiksvriendelijke, snelle, veilige en economische diensten om de instroom van geld naar Pakistan te stimuleren. Deze samenwerking met Allied Bank Limited benadrukt het gebruik van gereguleerde kanalen en beloont de klanten voor hun inspanningen."

De heer Aizid Razzaq Gill, de Chief Executive Officer van Allied Bank Limited, stelt: "Geldoverboekingen van overzeese Pakistanen zijn de afgelopen decennia een belangrijke bron van buitenlandse inkomsten voor Pakistan geweest; en Allied Bank is consequent een groot voorstander gebleven van de Staatsbank van de visie van Pakistan om de instroom van geldoverboekingen via legale kanalen te stimuleren. De strategische samenwerking tussen Allied Bank en ACE Money Transfer laat opnieuw goed zien hoe sterk de bank gefocust en toegewijd is om via formele kanalen veilige en kosteneffectieve geldoverboekingen te bevorderen."

Over ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (geregistreerde naam "Aftab Currency Exchange Limited"), gevestigd in Manchester, het Verenigd Koninkrijk, is een groeiende aanbieder van geldoverboekingen. Het biedt uitstekende online geldoverboekingsdiensten aan miljoenen Pakistaanse expats met een uitgebreid netwerk van meer dan 390.000 locaties verspreid over meer dan 100 landen wereldwijd.

Over Allied Bank Limited

Allied Bank Limited bestaat al meer dan 75 jaar en is een van de grootste commerciële banken in Pakistan. De bank heeft een groot netwerk van meer dan 1.425 online vestigingen en meer dan 1.500 geldautomaten in het hele land. De bank levert zijn gevarieerde klanten verschillende, op technologie gebaseerde producten en diensten en legt daarbij voortdurende de focus op digitale transformatie en procesautomatisering.

