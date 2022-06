Acheter-louer.fr Modification des résultats annuels 2021

PARIS, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Par communiqué de presse en date du 29 avril 2022, la Société avait annoncé ses résultats annuels 2021 consolidés. Après comptabilisation d'une provision financière complémentaire d'un montant de 250 000 € liée à la conversion des OCEANE émises dans le cadre du contrat de financement signé avec World Tech Financing LTD, la Société a modifié ses comptes annuels comme suit :

En milliers d'euros* 2021 (Comptes

audités) 2021 (comptes non

audités) 2020 Produits d'exploitation 3 629 3 629 3 311 EBITDA** 281 281 1 086 Amortissements et provisions Dont dépréciation exceptionnelle sur actifs incorporels 4 817 3 209 4 817 3 209 1 604 0 Impôts et taxes 95 95 48 Résultat d'exploitation - 4 631 - 4 631 - 566 Résultat financier (Provision financière momentanée) - 13 928 - 13 680 0 Résultat exceptionnel 79 79 -27 Résultat courant de l'ensemble consolidé - 18 483 - 18 311 - 593 Résultat net part du groupe Résultat Net retraité des éléments exceptionnels[1] - 18 483 - 1 346 -18 232 -1 343 - 593 - 593









** EBITDA = Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions + Impôts et taxes

Les nouvelles versions des comptes sociaux et consolidés de la Société, arrêtés par le Directoire en date du 1er juin 2022, sont consultables sur le site internet de la Société https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest.

Les rapports d'audit des commissaires aux comptes, les annexes et le rapport de gestion sont également mis en ligne sur le site d'Euronext et de la Société.

La Société publiera, le 3 juin prochain, un avis rectificatif au texte de résolutions figurant dans l'avis de réunion valant avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 18 mai 2022 (avis n°2201859, bulletin n°59) dans lequel :

(i) le montant du résultat annuel sera ramené de 18 332 675 € à 18 572 675 € (première résolution) ;

(ii) après affectation dudit résultat, le montant du compte report à nouveau sera ainsi ramené de (21 354 567) € à (21 604 567) € (deuxième résolution) ; et

(iii) le montant du résultat consolidé sera ramené de (18 233) K€ à (18 483) K€ (troisième résolution)

Enfin, il est précisé que l'avis de convocation à l'assemblé générale mixte des actionnaires de la Société sera publié dans un journal d'annonces légales et sur le site de la Société le 8 juin prochain.

[1] Résultat net retraité : -18 483 k€ (Résultat net part du Groupe) + 13 928 k€ (Provision financière momentanée) + 3 209 k€ (Dépréciation d'actifs incorporels) = - 1 346 k€ (Résultat net retraité).

